我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

「白卡是生命線」華人憂未來看不了病 將出人命

時代雜誌：川普是「最合適領袖」可促美中針對台灣問題妥協

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2019年時任美國總統的川普（右）與中國國家主席習近平（右）於日本大阪G20峰會會晤。(美聯社)
2019年時任美國總統的川普（右）與中國國家主席習近平（右）於日本大阪G20峰會會晤。(美聯社)

時代（TIME）雜誌17日刊出兩名專家以「川普習近平是時候見面」為題的文章指出，美中領袖應把握貿易降溫之際，促成進一步對話和會晤，並應優先處理3大緊張議題，除了貿易之外，還有核武競賽與台灣及區域安全。而在台灣問題上，美中均有退讓空間，美國總統川普則可能是美方促成美中妥協的「最合適領袖」。

這篇文章由美國軍事評論員高德斯坦（Lyle Goldstein）和美國保守派非營利組織Stand Together Trust中國議題分析師兼外交政策計畫負責人泰勒（J. Tedford Tyler）共同撰寫。文中指出，若川普與習近平展開對話，習近平可能會發現，相較於更具意識形態色彩的拜登，和川普談判更具吸引力。川普似乎和中國一樣傾向討論根本問題，比如多次延後TikTok不賣就禁命令，換取中國點頭出售在美業務。加上川普一向不受傳統政治拘束，如本周解除對敘利亞制裁並會晤其領袖，均是劇烈的政策轉變。

該文提到，川普與習近平或許寧願把精力放在國內建設，而不是升高一場代價高、風險大的戰略對抗。但若雙方猶豫不決，鷹派勢力可能會趁勢推動「新冷戰」，甚至為軍事衝突做準備，讓競爭態勢進一步升高。

若要重啟雙邊關係，川普與習近平需有信心快速達成協議，並授權幕僚提出具體方案。通話若順利，應促成高峰會，儘管過程不易，但川普若準備充分，將有機會改寫歷史。

而美中領袖應優先著手最敏感的緊張議題，如貿易協議與核武競賽，若能在其中一項達成共識，將有助推動整體突破。

中國核彈頭數已超過600枚，正朝美俄約1500枚的水準邁進。川普雖多次表態願談核裁軍，但北京以規模差距為由拒絕參與。不過，中國對武器管制仍可能抱持開放態度。

美中可考慮聯合發表「單一用途」（sole purpose）聲明，承諾核武僅用於嚇阻核攻擊，化解中國對美方率先動用核武的疑慮。對川普而言，最具突破性的作法，或是推動中美俄三方將核武封頂在1000枚，避免陷入新一輪三方軍備競賽。

除此之外，台灣議題同樣具備妥協空間，若能在此取得進展，將大幅促進美中關係的緩和。而在促成妥協上，川普可能是那個「最適合的領導人」。具體退讓可能包括華府更嚴格遵守其「一中政策」，並撤離駐守於台灣外島、擔任軍事顧問的美軍人員。作為交換，北京可考慮緩和其周邊部隊部署，並減緩對台軍演的頻率。

台灣局勢降溫將帶來更廣泛的區域效益。若美國在菲律賓群島的軍事部署採取更審慎態度，與台灣衝突場景密切相關的中菲摩擦也可能緩解。更廣泛的南海協議則可能涵蓋資源共同開發與雙方軍事部署的互相限制。

同樣，透過外交妥協也可能緩解朝鮮半島的緊張局勢。南韓新政府可能更傾向與川普合作，對北韓展開新一輪接觸。美中外交官則可攜手合作，促使北韓停止直接介入俄烏戰爭，同時聯合美方向南韓保證，沒有自行發展核武的必要。

若川普與習近平會晤順利，將使兩大強權都能宣稱獲得外交成果，不僅有助於避免軍事衝突，更重要的是，雙方能繼續對話、解決問題。但若拖延太久，這個黃金機會之窗恐將關上，讓緊張情勢進一步惡化。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 習近平 北韓

上一則

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

下一則

說好只用最認真的人當官？川普2項人事命令爭議擴大

延伸閱讀

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後 她就「不再火辣了」

川普開砲泰勒絲：自從我說討厭她後 她就「不再火辣了」
轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅
川普周一通話普亭 俄烏分別擬停火提案 魯比歐：觀察美是否被牽鼻子走

川普周一通話普亭 俄烏分別擬停火提案 魯比歐：觀察美是否被牽鼻子走
川普預告下周一與普亭通話 並會打給澤倫斯基

川普預告下周一與普亭通話 並會打給澤倫斯基

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53
川普代表團在瑞士與多國進行會談。(路透)

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

2025-05-10 20:24

超人氣

更多 >
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」

汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」