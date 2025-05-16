兩岸凶險 華府智庫：北京看賴清德像陳水扁

外交事務雜誌刊文，中國看賴清德像陳水扁，使台海戰爭風險升高。圖為陳水扁(右)與賴清德同桌喝茶。(取自新勇哥物語臉書)

「外交事務」(Foreign Affairs)15日刊登華府智庫學者專文，內容指北京方面不認為賴清德 是延續前總統蔡英文 的執政，反倒更像前總統陳水扁 ，文章並認為，如果北京懷疑美國的對台承諾，恐鼓勵中國對台採用更多脅迫手段，增加北京誤判的機會。

外交事務15日刊登華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國國力計畫主任林碧瑩(Bonny Lin)、CSIS中國學者哈特(Brian Hart)和布魯金斯學會(Brookings Institution)資深研究員庫爾弗(John Culver)三人的聯名文章。

文章以「台海爆發戰爭的風險很高，而且還在升高」為題指出，台海情勢在賴清德上任前就變得愈來愈緊張，而賴政府上台後，北京方面視賴清德為「分離主義者」(separatist)和「戰爭煽動者」(instigator of war)，並給他貼上「兩岸和平摧毀者」的標籤。

文章認為，北京急於非人化(dehumanize)賴清德，顯示中國對於兩岸關係走向感到焦慮，尤其他們認為賴清德希望把台灣推向獨立，且系統性地讓台灣與中國脫鉤。

文章稱，中國對賴清德的說法，與當年北京對陳水扁的態度雷同；北京不但沒有視賴清德是延續蔡英文的執政，反倒視賴清德是同陳水扁一樣的破壞者(disruptor)，而華府應該對北京的態度感到擔憂。

文章說，許多中國的分析師都認為賴清德的政治位置要弱於蔡英文，但憂心賴清德的政治弱勢反倒會讓他更大膽；賴清德有可能會提高與中國的對立來爭取大眾的支持。

文章表示，中國的專家相信賴清德可能在2028大選前祭出更激進作為來促進台灣獨立；只要賴清德民調成績不理想，賴清德可能升高反北京的立場；正因如此，對岸鷹派敦促對台做出更激進的做法，包括對台動武，或者海上封鎖，甚至思考有沒有可能在台灣重演「西安事變」。

文章說，北京對賴清德的態度，再加上美國川普政府對台立場的分裂，大大增加風險；若北京懷疑美國對台灣的承諾，有可能鼓勵中國對台採取更多脅迫手段，這種種因素都大幅增加北京做出誤判的機會，讓中國有可能在2027年以武力犯台。