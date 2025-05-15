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美國關稅政策讓盟友失去信任？ 坎伯：大家有些迷惘

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。(記者陳熙文／攝影)
美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。(記者陳熙文／攝影)

針對中國以聯合國第2758號決議文宣稱台灣是中國的一部分，美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）15日表示，美國應該在各個地方反抗中國這麼做；坎伯也認為，川普政府的關稅政策讓美國的盟友有些迷失方向。

美國聯邦眾院「美國與中國共產黨問題特設委員會」15日以「緊張情勢升溫中的嚇阻政策：防止中國共產黨侵略台灣」為題舉行公聽會。

亞利桑納州民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）表示，他相信川普政府的關稅政策，已經傷害到盟友對美國的信任，而且正是那些美國需要共同合作與中國共產黨競爭的盟友。

夏威夷州民主黨眾議員德田（Jill Tokuda）也指出，美國的盟友愈來愈擔心美國，指日本一份春季民調顯示，48%的日本民眾認為國際社會無法依靠美國、77%的日本民眾懷疑美國會在緊急情況時協助保衛日本。

此外，德田也指出，有台灣民調也顯示，逾57％的台灣民眾不再認為美國是可靠的。

坎伯表示，中國此刻正試圖拿下部分東南亞國家，不過很多盟友還是希望爭取與美國建立良好的關係，但他們現在有點迷失方向（disoriented）。

肯塔基州共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）則提到，中國扭曲聯大2758號決議文，意圖證明一中原則、孤立台灣，但該決議文並未提到台灣，也沒有授權中國在聯合國系統代表台灣，更沒有說明台灣是中國的一部分，詢問美國該作何立場？

坎伯認為，美國應該盡其所能在聯合國的紐約總部、日內瓦辦事處，以及在所有美國參與的聯合國活動中反抗中國這樣子的做法。

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