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路透：中製逆變器發現不明通訊裝置 可引發大停電

編譯盧炯燊／綜合報導
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逆變器廣泛應用於中國企業製造的太陽能板。(路透)
逆變器廣泛應用於中國企業製造的太陽能板。(路透)

美國能源專家在部分中國製的太陽能逆變器及電池內，發現有不明的通訊設備，有關發現引發美歐擔憂能源基礎設施會遭破壞或出現間諜活動，現正評估給再生能源設施所帶來的風險。

逆變器是太陽能源系統的關鍵組件，大多由中國企業製造，廣泛應用於太陽能板、風力渦輪機，乃至電池、熱泵與電動車充電器。逆變器在設計上，製造商可透過遠端存取而作出升級與維護，因此美國及歐洲公用事業公司都會安裝防火牆，防止將資料直接傳送給中國製造商。

然而，兩個匿名知情人士向路透披露，美國專家近期進行安全檢查，拆解連接到電網的逆變器時，發現有未在產品說明中列出的通訊裝置，包括移動無線電模組，這個裝置可能讓中國方面繞過本地網路防護，透過遠端操控電網運作，因此被列為「惡意通訊設備」。

在過去九個月裡，在多家中國製造及供應的電池裡，也發現「惡意通訊設備」，包括蜂巢式無線電設備。

這兩個人士指出，這些惡意元件提供了額外及未有記錄的通訊管道，由於可遠端繞過防火牆，從而可能造成災難性後果。

專家解釋，使用惡意通訊設備繞過防火牆，然後在遠端把逆變器關閉或更改其設定，可能會破壞電網穩定、損壞能源基礎設施並引發大面積停電，「這等於是在電網中內建了一套可實際癱瘓系統的機制」。

兩人拒絕透露相關中國製造商的名字，也沒有說明總共發現了多少台這樣的設備。在此之前，從未有太陽能逆變器及電池內發現「惡意通訊設備」的報導，美國政府也從未公開說明在太陽能逆變器及電池內，發現有「惡意通訊設備」。

對於路透這個報導，聯邦能源部 (DOE)發言人表示，該部門持續評估與新興技術相關的風險，同時指出充分了解相關產品的功能是至關重要。

中國駐華盛頓大使館發言人回應說、「反對泛化國家安全概念，歪曲和抹黑中國基礎設施建設成就」。

大使館 能源部 間諜

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