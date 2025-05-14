國防部前官員：對台「戰略清晰」百害無一利

國防部前印太事務助理部長瑞特納談論美對台政策，指「戰略清晰」幾乎是百害而無一利。圖為瑞特納2023年出席國會聽證會。(路透)

川普 總統上台後，對台灣表現出「戰略模糊」，不願說明是否會在中國武力犯台時協防台灣，國防部 前印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)也同意這樣的立場，認為對台「戰略清晰」幾乎是百害而無一利。

國防部前副助理部長勞勒斯(Richard Lawless)則提醒說，美國如果持續被其他國家認為把經濟放在安全議題之上，恐把美國在印太地區結交的新盟友推走。

華府智庫「2049計畫研究所」(Project 2049 Institute)13日宣布轉型為「印太安全研究所」(Institue for Indo-Pacific Security)，邀請負責印太事務的前官員共同分享、討論美國印太戰略的變化。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學(Thomas J.Shattuck )日前撰文指出，前總統拜登多次於任內表達美國協防台灣的承諾，不過川普則不願表態，回到美國過去長期秉持的「戰略模糊」(strategic ambiguity)立場。

對此，瑞特納不願猜測川普到底是戰略模糊，還是清晰；但他認為，美若對台「戰略清晰」(strategic clarity)會是一個巨大的錯誤。

瑞特納表示，雖然有人認為戰略清晰可以有效嚇阻中國，讓他們預期美方會在開戰時馳援台灣，但事實上，中國早已如此預期，也為此做出各種準備。

瑞特納認為，戰略清晰非但不會強化對北京的嚇阻，反倒可能引發美國國內的動盪，並讓台灣人民和政府成為眾矢之的。

瑞特納說，戰略清晰的結果幾乎是百害而無一利，只對嚇阻有非常小的潛在助力，這也是為什麼他不建議這麼做。

至於川普政府祭出關稅 政策，勞勒斯表示，美國在過去10年、20年之間，努力強化美國與印太國家的關係，同時讓他們與彼此對話，也讓他們做該做的事，若讓關稅政策傷害到這些關係，美國可能會遇到很嚴重的問題。

勞勒斯認為，這些印太國家恐不再履行對美國的承諾，甚至也可能不再履行對自己和其他國家所做出的承諾。

勞勒斯說，他最大的擔憂不是美國最忠實的盟友，像是日本、南韓等國，而是美國近幾年來新建立的關係；若這些國家認為美國不再重視國家安全議題，奉經濟至上，那勞勒斯擔心美國會推走這些關係，認為「這是未來很真實的危機」。