我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

國防部前官員：對台「戰略清晰」百害無一利

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部前印太事務助理部長瑞特納談論美對台政策，指「戰略清晰」幾乎是百害而無一利。圖為瑞特納2023年出席國會聽證會。(路透)
國防部前印太事務助理部長瑞特納談論美對台政策，指「戰略清晰」幾乎是百害而無一利。圖為瑞特納2023年出席國會聽證會。(路透)

川普總統上台後，對台灣表現出「戰略模糊」，不願說明是否會在中國武力犯台時協防台灣，國防部前印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)也同意這樣的立場，認為對台「戰略清晰」幾乎是百害而無一利。

國防部前副助理部長勞勒斯(Richard Lawless)則提醒說，美國如果持續被其他國家認為把經濟放在安全議題之上，恐把美國在印太地區結交的新盟友推走。

華府智庫「2049計畫研究所」(Project 2049 Institute)13日宣布轉型為「印太安全研究所」(Institue for Indo-Pacific Security)，邀請負責印太事務的前官員共同分享、討論美國印太戰略的變化。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學(Thomas J.Shattuck )日前撰文指出，前總統拜登多次於任內表達美國協防台灣的承諾，不過川普則不願表態，回到美國過去長期秉持的「戰略模糊」(strategic ambiguity)立場。

對此，瑞特納不願猜測川普到底是戰略模糊，還是清晰；但他認為，美若對台「戰略清晰」(strategic clarity)會是一個巨大的錯誤。

瑞特納表示，雖然有人認為戰略清晰可以有效嚇阻中國，讓他們預期美方會在開戰時馳援台灣，但事實上，中國早已如此預期，也為此做出各種準備。

瑞特納認為，戰略清晰非但不會強化對北京的嚇阻，反倒可能引發美國國內的動盪，並讓台灣人民和政府成為眾矢之的。

瑞特納說，戰略清晰的結果幾乎是百害而無一利，只對嚇阻有非常小的潛在助力，這也是為什麼他不建議這麼做。

至於川普政府祭出關稅政策，勞勒斯表示，美國在過去10年、20年之間，努力強化美國與印太國家的關係，同時讓他們與彼此對話，也讓他們做該做的事，若讓關稅政策傷害到這些關係，美國可能會遇到很嚴重的問題。

勞勒斯認為，這些印太國家恐不再履行對美國的承諾，甚至也可能不再履行對自己和其他國家所做出的承諾。

勞勒斯說，他最大的擔憂不是美國最忠實的盟友，像是日本、南韓等國，而是美國近幾年來新建立的關係；若這些國家認為美國不再重視國家安全議題，奉經濟至上，那勞勒斯擔心美國會推走這些關係，認為「這是未來很真實的危機」。

川普 國防部 關稅

上一則

名校捐款將加稅 哈佛免學費優惠恐生變

下一則

俞大㵢投書華郵 美國推動AI發展 台灣願當神隊友

延伸閱讀

有意收禮 川普：卡達贈的豪華客機將做為暫時空軍一號使用

有意收禮 川普：卡達贈的豪華客機將做為暫時空軍一號使用
沙國如何給川普留下深刻印象？美聯社：出動戰機為空軍一號護航

沙國如何給川普留下深刻印象？美聯社：出動戰機為空軍一號護航
美中貿易戰休兵奏效？ 川普支持度止跌回升

美中貿易戰休兵奏效？ 川普支持度止跌回升
「敘利亞 祝好運」川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

「敘利亞 祝好運」川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

熱門新聞

根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

2025-05-08 21:43

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制