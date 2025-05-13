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川普「統一說」惹議 國務院：美中貿易談判 無涉台灣

記者張文馨／台北即時報導
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美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普談及美中貿易時，提到若中國願意開放市場，將有利於「統一與和平」（unification and peace），中華民國總統府發言人郭雅慧今（13日）表示，美國國務院已經澄清，稱川普的發言是說明美中貿易關係，無涉台灣，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題；面對國際變局，郭雅慧表示，政府會持續掌握情勢，並穩健應對挑戰，請國人放心。

川普表示，美方向中國開放市場，卻沒有得到對等的回報，這並不公平；若中國願意開放市場，將有利於統一與和平。

郭雅慧表示，美國國務院已澄清，表示川普的發言是針對美中貿易關係說明，無涉台灣；外交部發言人蕭光偉也在例行記者會回應，美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面以武力或脅迫改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。

郭雅慧表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題；政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢並穩健應對挑戰，請國人放心。

川普

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