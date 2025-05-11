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美取消中港小包裹免稅 美中全貨機運力瞬間腰斬

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美國取消中港小包免稅政策的第一周，美中全貨機運力就銳減約一半。（歐新社）
美國取消中港小包免稅政策的第一周，美中全貨機運力就銳減約一半。（歐新社）

本月2日起，美國取消中國和香港價值低於800美元的包裹得免稅進入美國的政策，立即導致中美航空貨物量與運費大跌。中國財新網引述浙江省機場集團說法稱，「這幾天美線（貨運航班）基本上都停掉了，運價跌到20元/公斤左右。」5月僅1日、2日及8日各有一班全貨機飛往美國。另一名美線空運貨代稱，5月的美線空運包機基本上已取消，運力很少。

5月2日起，中國及香港輸美包裹均需按正式報關流程申報並繳稅。飛友科技向財新網提供的數據顯示，5月1日到7日當周，中美全貨機運力大概減少了一半。5月1日，往返中美的全貨機航班為46架次，5月2日降為32架次，5月7日再減至28架次。4月，往返中美的全貨機航班平均每天為65.83班。

報導稱，中國往返日韓的航空貨運市場也受到牽連。此前，日韓作為中轉站承接了中美間的部分空運需求。飛友科技數據顯示，5月1日至7日，往返中日的全貨機航班平均每日39.43班，4月平均每日65.43班；5月1日至7日，往返中韓的全貨機航班平均每日36.57班，4月平均每日59.23班。

財新網指出，中美航空貨運市場更早前就已開始萎縮。據TAC Index數據，截至4月27日這周，從中國和香港到美國的噸位年比下降15%。同一周，亞太地區即期運價進一步下降2%至每公斤3.67美元。

近幾年，中國航空貨運市場受益於跨境電商大漲。多位航空業人士估計，美國這波新關稅實施前，電商貨至少占到空運貨量的六至七成。專注電子商務與物流領域的諮詢公司Cirrus Global Advisors指出，在145%的關稅下，中國輸往美國的包裹量將減少約90%。

飛友科技分析師羅程桃也認為，小包免稅政策的調整以及跨境電商模式的轉變，對中國航空公司的貨運業務將造成巨大影響，特別是對於那些中美航線電商件占比較高的航空公司，短期內可能面臨該航線貨量及運價的雙重下滑，直接影響收入和獲利水準。

電商 香港 關稅

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