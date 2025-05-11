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美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

編譯俞仲慈／綜合報導
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上海浦東國際機場被指要求一架航班上所有持外國護照入境的旅客，都口腔舌拭子檢測。美國駐中國大使館回應表示將調查。圖為2022年新冠疫情期間上海虹橋機場對旅客檢測。(路透)
上海浦東國際機場被指要求一架航班上所有持外國護照入境的旅客，都口腔舌拭子檢測。美國駐中國大使館回應表示將調查。圖為2022年新冠疫情期間上海虹橋機場對旅客檢測。(路透)

彭博新聞10日引述一名美國公民表示，當他5月2日搭機抵達上海浦東國際機場時，機上所有持外國護照入境的旅客，都被集中起來關在一個區域，接著有人員對每一個外國旅客拿棉花棒刷口腔舌拭子，採集樣本作檢測，刷了多次後才放行。美國駐中國大使館回應表示將調查，並對北京當局提出嚴重關切。

報導說，這架班機是從英國飛抵中國上海。出於隱私原因，這位前遺傳學研究員沒有透露姓名。這名美國旅客表示，中方人員未告知強制刷舌頭，是為了什麼用途。

夏季旅遊旺季即將來臨，圖為上海浦東機場熙熙攘攘。(路透)
夏季旅遊旺季即將來臨，圖為上海浦東機場熙熙攘攘。(路透)

美國駐中國大使館接受彭博新聞查詢時說：「我們正在調查這些報導。美國駐華使團最優先的任務，在於保護在華美國公民的安全。」

中國曾在新冠疫情期間在全國進行「鼻拭子」和「咽拭子」甚至「肛拭子」檢測，以棉棒採取分別檢測新冠病毒。但因要求一些來自海外的旅客接受侵入性肛拭子檢測，遭到日本、美國等外國政府批評。當時中國還採取世界上最嚴格的防疫措施，包括禁止大多數外國人入境等。

彭博新聞指出，根據社媒信息，從去年開始入境廣州、杭州與上海的班機旅客，都曾被要求篩檢流感與牛痘病毒。但這些病毒檢測不分中國和外國旅客，一律執行，也會事先請旅客簽署同意書。

有網友在中國盛行的社群平台「小紅書」(Rednote，音譯Xiaohongshu)分享同意書的照片，表格上明確寫道：「為了保護您與他人健康，檢疫人員需要採集樣本，進行相關的實驗檢測」。

去年夏季旅遊旺季期間，因中國推行「國安法」，導致多國提升對中國旅遊警示，建議民眾避免非必要旅行。一些旅遊業者表達不滿，質疑「政治凌駕旅遊」。今年夏季旅遊旺季又要來臨，中國對外國旅客所做的未預先告知的拭子檢測，究竟是個別航班的抽樣行為，還是統一規定，目前尚不清楚。

美國公民 大使館 疫情

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