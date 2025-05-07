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為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

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為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

編譯劉忠勇／即時報導
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中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

美中本周將在瑞士重啟貿易談判，尋求化解雙方因關稅造成的對峙，但現階段只算得上是降溫，離談任何協議還很遙遠。北京方面顯然並不急於協商，其中一個可能原因，是中方有信心能另闢市場，且已展現繞過貿易障礙的能力。

布魯金斯學會（Brookings Institution）經濟學者布魯克斯（Robin Brooks）5日指出，從中國海關資料來看，中國對越南泰國出口明顯躍升，幅度之大，不禁讓不少分析師懷疑，這些貨品實際上是「轉口」到美國。今年初以來，這兩國自中國的進口量較去年同期激增逾五成。

美國商務部6日公布3月貿易數字，自中國進口雖較上月下滑7%，但自越南和泰國進口卻分別成長23%和46%，其中對越南貿易逆差創下新高135億美元。

若中國不惜成本上升，仍能辦法繞道外銷美國，也就不難理解，為什麼北京遲不主動爭取談判。

俄羅斯過去三年遭到美國主導的懲罰性貿易制裁後，出口並未如預期遭到重創。相較之下，中國能夠運作的空間更大，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。中國今春對英國和巴西的出口明顯成長，即可見一斑。

越南 泰國 商務部

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