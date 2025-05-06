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財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

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財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

編譯簡國帆／綜合5日電
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財政部長貝森特5日表示，美中貿易談判未來幾周有望取得「重大進展」。(路透)
財政部長貝森特5日表示，美中貿易談判未來幾周有望取得「重大進展」。(路透)

財政部長貝森特（Scott Bessent）5日表示，美中貿易談判未來幾周有望取得「重大進展」。

貝森特接受CNBC訪問時表示，他認為美國非常接近達成一些貿易協議，和中國的協商「未來幾周可能會有重大進展」。他說，17個貿易夥伴都已經提出了非常好的貿易提案，但不包括中國，中國也是總統川普貿易難題的最大一塊拼圖。

川普在2日錄製、4日播出的NBC訪談中，與中國達成協議的前景持樂觀態度。他坦承自己對中國「非常強硬」，暗示不會為了讓中國重返談判桌而取消關稅

貝森特也說，川普的關稅、減稅和鬆綁監管議程，將共同推動對美國經濟的長期投資，讓美國明年此時的經濟成長率重返3%，「我們認為透過鬆綁管制與稅務法案永久化，我們能讓成長接近類似3%的情況」。

貝森特5日稍早在投資圈盛會Milken研討會表示，「川普經濟議程的主要組成－貿易、減稅及鬆綁管制－並非彼此圖利的政策，是引擎內彼此互聯的零組件，意在驅動美國經濟的長期投資」，表示美國是世界資本的「首選所在」。

他表示，川普1月20日重返白宮後已推出一系列關稅措施，希望鼓勵在場的企業等公司在美國投資、建廠並生產，此舉將透過稅收優惠和鬆綁監管措施獲得回報，川普的稅務法案將提供稅收抵扣和減免優惠，給高科技業務研究和創新，且設備投資能在當年進行100%稅收抵扣，並將擴及新工廠建設，以加快投資步伐。

他也安撫投資人表示，雖然目前美國和貿易夥伴的協商期「未必都是令人愉快的過程」，淡江達成強化關係的協議。

他表示美國金融市場具有「反脆弱性」（anti-fragile），將承受任何短期動盪的考驗。他說，美國金融市場具備挺過任何短期動盪的能耐，並引述美國市場都能從過去百年的多次挑戰反彈，包括大蕭條、兩次世界大戰、911日恐攻、金融海嘯及新冠疫情等，「我們的整個經濟史能濃縮成幾個字：持續上升」。

貝森特重申，他關注美國10年期公債殖利率，而非聯準會（Fed）的隔夜基準利率。他表示，「聰明的」削減赤字方式是每年減少約3000億美元，相當於近30兆美元美國經濟量體的1個百分點，「我們想在未來四年每年降低赤字約100個基點，讓我們（的赤字占比）回到恢復到3.5%的長期平均水準」，若削減赤字能消弭美國公債的信用風險，利率「自然會下降」。

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