新任美太平洋陸軍司令：半年來中國的「侵略行為」讓環境更凶險
新任太平洋陸軍指揮官克拉克(Ronald Clark)上將接受華爾街日報(WSJ)專訪時說，去年11月接掌美國太平洋陸軍(U.S. Army Pacific)時，其上司、美軍印太司令帕帕羅(Samuel Paparo)便警告說，眼前情勢比克拉克三年前派駐印太地區時更加危險。克拉克說，履新迄今半年以來，中國的「侵略行為」(aggressive behavior)確實讓環境變得更凶險。
畢業自西點軍校，軍旅生涯37年，目前麾下共10萬6000名官兵的克拉克形容目前屬於「非常時期」(extraordinary times)，對手與敵國的某些行動「有時候真的令人瞠目結舌」。
他舉例說，中國多次針對如何封鎖台灣展開軍演，如果是五年前，北京可能不會考慮祭出如此手段，「可是現在人民解放軍的行動已經變成常態」。
對於中國可能發動奪取台灣的兩棲攻擊，克拉克表示：「這讓我們有機會能夠真正了解他們將如何行動，例如封鎖或可能跨越海峽入侵，我們也都知道，跨海峽進攻是非常困難的。」
美國陸軍正部署新型飛彈系統，並創建可在前線地區作戰的敏捷部隊，以遏制中國的侵略。
跨海峽進攻跟封鎖不同，牽涉到中國軍艦要穿越數十哩寬的台灣海峽，將部隊、裝備運上台灣海灘。
克拉克說，試想要在一個大約80海浬、情勢緊張的空間完成兩棲登陸任務，將面臨高度挑戰。他指出：「我們只須確保讓他們知道，我們將設法遏止如此行動。」
某些批評人士說，美國對情勢轉變反應太慢，且受困於烏克蘭與中東地區的戰爭。美國造船廠很難維持生產，國防業基礎無法支撐長期戰爭。
如果台海爆發衝突，北京可能讓區域升高危險以阻止美國軍艦、飛機參戰，也就是採取「反介入/區域拒止」(anti-access/area denial，A2/AD)策略。
克拉克說，此時地面部隊就很重要，美國陸軍建立了敏捷的新部隊，可以打擊中國目標並收集戰場情報，為美國空軍、海軍創造機動空間，陸軍也正在部署新飛彈系統，能打擊中國艦船、飛機和地面目標。
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