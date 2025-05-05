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新任美太平洋陸軍司令：半年來中國的「侵略行為」讓環境更凶險

記者顏伶如／綜合報導
新任美國太平洋陸軍指揮官克拉克上將受訪指中國解放軍侵略意圖日意明顯。圖為克拉克上將(左)今年2月拜會柬埔寨總理洪馬內。(歐新社)
新任美國太平洋陸軍指揮官克拉克上將受訪指中國解放軍侵略意圖日意明顯。圖為克拉克上將(左)今年2月拜會柬埔寨總理洪馬內。(歐新社)

新任太平洋陸軍指揮官克拉克(Ronald Clark)上將接受華爾街日報(WSJ)專訪時說，去年11月接掌美國太平洋陸軍(U.S. Army Pacific)時，其上司、美軍印太司令帕帕羅(Samuel Paparo)便警告說，眼前情勢比克拉克三年前派駐印太地區時更加危險。克拉克說，履新迄今半年以來，中國的「侵略行為」(aggressive behavior)確實讓環境變得更凶險。

畢業自西點軍校，軍旅生涯37年，目前麾下共10萬6000名官兵的克拉克形容目前屬於「非常時期」(extraordinary times)，對手與敵國的某些行動「有時候真的令人瞠目結舌」。

他舉例說，中國多次針對如何封鎖台灣展開軍演，如果是五年前，北京可能不會考慮祭出如此手段，「可是現在人民解放軍的行動已經變成常態」。

對於中國可能發動奪取台灣的兩棲攻擊，克拉克表示：「這讓我們有機會能夠真正了解他們將如何行動，例如封鎖或可能跨越海峽入侵，我們也都知道，跨海峽進攻是非常困難的。」

美國陸軍正部署新型飛彈系統，並創建可在前線地區作戰的敏捷部隊，以遏制中國的侵略。

跨海峽進攻跟封鎖不同，牽涉到中國軍艦要穿越數十哩寬的台灣海峽，將部隊、裝備運上台灣海灘。

克拉克說，試想要在一個大約80海浬、情勢緊張的空間完成兩棲登陸任務，將面臨高度挑戰。他指出：「我們只須確保讓他們知道，我們將設法遏止如此行動。」

某些批評人士說，美國對情勢轉變反應太慢，且受困於烏克蘭與中東地區的戰爭。美國造船廠很難維持生產，國防業基礎無法支撐長期戰爭。

如果台海爆發衝突，北京可能讓區域升高危險以阻止美國軍艦、飛機參戰，也就是採取「反介入/區域拒止」(anti-access/area denial，A2/AD)策略。

克拉克說，此時地面部隊就很重要，美國陸軍建立了敏捷的新部隊，可以打擊中國目標並收集戰場情報，為美國空軍、海軍創造機動空間，陸軍也正在部署新飛彈系統，能打擊中國艦船、飛機和地面目標。

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