我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

台灣立委團結束訪美 盼未來軍購納入平衡台美貿易

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣的跨黨派立委團2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，該團向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內。民進黨立委王定宇表示，美方對台灣的國會凍結預算表達關切，江啟臣則說，對於特別預算和國防預算的增加，要有心理準備。

台灣被川普政府課以34%關稅，超出預期。王定宇表示，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」；但此說尚未被證實。

江啟臣說，此行時機點特別，所以立委團不只例行性拜會美國國會和行政部門，也與美國智庫、產業界和政府代表交換意見；江啟臣說，立委團特別向美方表達台灣在美國對等關稅政策上的態度，及台灣產業界的聲音，並聽取美方的想法。

江啟臣表示，該團表達了台灣對關稅政策，以及未來不確定性的擔憂；美方則對洗產地和出口管制有所期待，包括避免台灣生產的高科技晶片經非法管道落入美方禁止的第三方。

江啟臣指出，訪問團也希望台灣未來的對美軍購，其金額可以納入平衡台美貿易，不過據了解，美方未對此鬆口。川普政府一直要求台灣提高軍費，賴清德總統稍早也已宣布會提高對美軍事採購。

據了解，美國國務院近期開會，再度討論到希望台灣增加國防預算，提高到超過GDP的3%；針對今年度國防預算遭到在野黨刪除和凍結，王定宇表示，美方確實在交流中表達關切；江啟臣則說，未來特別預算和國防預算的增加，希望台灣各政黨要預作準備。

王定宇說，立委團這次「見到該見的人」，包括國會參眾兩院的意見領袖，也見到川普政府中與台灣事務相關的高層官員。

在關稅方面，王定宇說，我方確認台灣現在與南韓、日本、越南並列「優先四國」(First Four)，屬於美國希望盡快完成談判的經濟體，但王定宇不願透露台美的談判進度。

江啟臣說，台美在擴大台灣對美投資上有很大的共識，也與台灣原本的預期雷同，包括台灣投資「阿拉斯加天然氣管線項目」，但美方認為台美關係不純粹是貿易，也涉及台灣在半導體供應鏈、區域地緣政治的重要性。

江啟臣指出，台美此次交流也涉及安全議題，美方非常關心台海目前的安全現況，同時也討論到台美可能的安全合作，以及台灣如何展現自我防衛的決心。

江啟臣和台美國會議員聯誼會會長王定宇日前率團訪美，成員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，及民進黨立委邱議瑩、張雅琳。

立委團訪美期間除了與聯邦參議員希伊(Tim Sheehy)、提利斯(Thom Tillis)、巴德(Ted Budd)、布萊克伯恩(Marsha Blackburn)、匡希恆(John Curtis)、藍福特(James Lankford)、默克利(Jeff Merkley)、聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)、貝拉(Ami Bera)和眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人會面，也與美國商務部等行政部門交流。

江啟臣 關稅 川普

上一則

聯邦嚴審白卡導致經費遲發 多家醫院裁員、沒錢付給供應商

下一則

蘋果調整供應鏈 擬買190億顆美晶片 銷美iPhone由印度出貨

延伸閱讀

國家機器大搜索 趙少康預言：下個目標是國民黨中央、朱立倫

國家機器大搜索 趙少康預言：下個目標是國民黨中央、朱立倫
列「優先4國」 立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

列「優先4國」 立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易
陸委會「敬表支持」挺國安法加嚴 藍批擾民

陸委會「敬表支持」挺國安法加嚴 藍批擾民
美關切軍費 台立委：將表達國防預算已有實質成長

美關切軍費 台立委：將表達國防預算已有實質成長

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

2025-04-26 21:30
美國財政部長貝森特（圖）周日說，他不知道有。（路透）

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

2025-04-28 09:54
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光