台灣立委團結束訪美 盼未來軍購納入平衡台美貿易

台灣的跨黨派立委團2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣 表示，該團向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內。民進黨立委王定宇表示，美方對台灣的國會凍結預算表達關切，江啟臣則說，對於特別預算和國防預算的增加，要有心理準備。

台灣被川普 政府課以34%關稅 ，超出預期。王定宇表示，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」；但此說尚未被證實。

江啟臣說，此行時機點特別，所以立委團不只例行性拜會美國國會和行政部門，也與美國智庫、產業界和政府代表交換意見；江啟臣說，立委團特別向美方表達台灣在美國對等關稅政策上的態度，及台灣產業界的聲音，並聽取美方的想法。

江啟臣表示，該團表達了台灣對關稅政策，以及未來不確定性的擔憂；美方則對洗產地和出口管制有所期待，包括避免台灣生產的高科技晶片經非法管道落入美方禁止的第三方。

江啟臣指出，訪問團也希望台灣未來的對美軍購，其金額可以納入平衡台美貿易，不過據了解，美方未對此鬆口。川普政府一直要求台灣提高軍費，賴清德總統稍早也已宣布會提高對美軍事採購。

據了解，美國國務院近期開會，再度討論到希望台灣增加國防預算，提高到超過GDP的3%；針對今年度國防預算遭到在野黨刪除和凍結，王定宇表示，美方確實在交流中表達關切；江啟臣則說，未來特別預算和國防預算的增加，希望台灣各政黨要預作準備。

王定宇說，立委團這次「見到該見的人」，包括國會參眾兩院的意見領袖，也見到川普政府中與台灣事務相關的高層官員。

在關稅方面，王定宇說，我方確認台灣現在與南韓、日本、越南並列「優先四國」(First Four)，屬於美國希望盡快完成談判的經濟體，但王定宇不願透露台美的談判進度。

江啟臣說，台美在擴大台灣對美投資上有很大的共識，也與台灣原本的預期雷同，包括台灣投資「阿拉斯加天然氣管線項目」，但美方認為台美關係不純粹是貿易，也涉及台灣在半導體供應鏈、區域地緣政治的重要性。

江啟臣指出，台美此次交流也涉及安全議題，美方非常關心台海目前的安全現況，同時也討論到台美可能的安全合作，以及台灣如何展現自我防衛的決心。

江啟臣和台美國會議員聯誼會會長王定宇日前率團訪美，成員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，及民進黨立委邱議瑩、張雅琳。

立委團訪美期間除了與聯邦參議員希伊(Tim Sheehy)、提利斯(Thom Tillis)、巴德(Ted Budd)、布萊克伯恩(Marsha Blackburn)、匡希恆(John Curtis)、藍福特(James Lankford)、默克利(Jeff Merkley)、聯邦眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)、貝拉(Ami Bera)和眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人會面，也與美國商務部等行政部門交流。