貿易談判鋪路 北京擬派公安部長來美先談芬太尼

華爾街日報報導，美中關稅戰可望由打擊芬太尼解凍，由中國的公安部與美國的國土安全部談判。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)2日報導，消息人士說，北京考慮以解決芬太尼問題做為第一步，之後推進到與美國展開貿易談判。川普 團隊高度關切中國在芬太尼毒品走私危機扮演角色，中方從芬太尼問題下手，可能有助於軟化劍拔弩張氣氛，為日後貿易談判鋪路。

報導指出，中國公安部長王小洪(Wang Xiaohong)最近幾天向美方提出詢問，想了解川普團隊希望中國對芬太尼化學原料採取哪些行動。北京可能派遣資深官員赴美跟川普政府官員見面討論芬太尼問題。

中國企業生產大量可以用來製造芬太尼的先驅化學物質(precursors)，買家可以透過網路下單，貨品從中國寄到墨西哥或其他地點的犯罪集團，製成芬太尼之後再走私進入美國。

知情人士說，北京研議中的方案之一是讓國務委員兼公安部長的王小洪到美國與川普政府資深官員見面，或與美國官員在第三國會面。知情人士表示，所有討論目前都還沒有定案，北京希望先看到川普能先降低對中國的貿易攻擊。

美中貿易戰升溫，雙方幾乎彼此實施貿易禁運，對中國經濟開始造成衝擊。歷經數年房地產危機、通貨緊縮壓力、消費者與企業信心雙雙疲軟之後，中國經濟陷入掙扎。

雖然中國國家主席習近平要全國做好跟美國長期對抗的準備，中央持續對經濟與整體社會加強管控，日漸加劇的經濟痛苦卻讓北京希望與華府 協商，緩解短期壓力。

中國商務部2日語氣明顯轉變，表示考慮跟美國對話，好讓貿易戰停止。商務部先前則堅持貿易談判的先決條件是，華府先大幅削減對中國徵收的高額關稅 。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出：「芬太尼可以成為打破僵局的契機，讓兩國以較為正面的基調開始對話。」孫韻表示，兩邊其實都很希望展開某種形式的磋商。

川普總統二度執政後，上台初期便以芬太尼毒品氾濫為由對中國開徵20%關稅，後來加碼把關稅調高到145%，北京也對美國進口商品祭出125%報復關稅。不過，高關稅已經開始讓雙邊貿易枯竭，美國通膨壓力升高，中國經濟恐將進一步衰退。