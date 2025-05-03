我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

經濟學人：川普領導下 美失嚇阻力恐棄台

編譯徐榆涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在亞洲保持強大軍力以因應地區情勢，圖為美軍安提坦號飛彈巡洋艦在南海巡弋。(美聯社)
美國在亞洲保持強大軍力以因應地區情勢，圖為美軍安提坦號飛彈巡洋艦在南海巡弋。(美聯社)

英國經濟學人雜誌1日以「一場有關台灣之超級強權危機即將到來」為題報導，指美國捍衛台灣的決心可能受中國考驗，且比許多人想像的更快。

美國戰略專家始終寄望，只要美方能發出可能出兵的可信信號，那中國國家主席習近平就會推遲他畢生追求的統一大業。一場台灣相關的戰爭將釀成災難，習近平為何急於將他的政績與中共的未來，賭在恐招致大禍的侵略上？

如今有三項因素已使前述戰略專家的希望更令人懷疑。

其一是在川普領導下的美國正喪失嚇阻力。川普及鷹派支持者雖大談「以實力謀和平」，並將他們發動的貿易戰以及戰略軸心從歐洲轉移，描繪為他正將美中對抗置於外交核心地位，但目前貿易戰卻帶來反效果。

川普的保護主義也對盟友造成傷害。台灣面臨32%關稅，川普還迫使台積電遷廠到美國。澳洲、日本與南韓同樣面臨川普要求與中國脫鉤。儘管不會有亞洲國家即將斷絕與美國的安全同盟關係，這些國家也沒有替代選項，但對捲入台灣相關戰爭的不安將遠大於過去。

其次，中國正精進包圍台灣與「灰色地帶」戰術，避免孤注一擲的直接入侵。此舉在削弱台灣主權，並讓台灣人民懷疑美國是否會在台灣遭入侵時伸援。許多民間商船恐會遵守中國對台的封鎖措施，國際社會對中國此舉的批評也不強硬。自前年以來中國展開外交攻勢，已有70國表態支持北京「一切促統作為」，為其提供掩護。

其三，雖然幾乎沒有台灣人想被中共統治，但台灣政局卻陷入兩極化與自滿中。去年總統和立委選舉後，賴清德總統與國民黨、民眾黨占多數的立法院「共享權力」。引發政治僵局，使台灣難以採取決定性的措施來提高國防預算、降低對進口能源的依賴，或對台灣恐爆發的危機做準備。賴清德針對中國滲透的嚴厲措施已適得其反，加劇台灣內部的兩極化。

即使川普在貿易上讓步，這三項因素仍可能在台灣內部引發惡性循環。若美國保台的承諾動搖，台灣恐失去抵抗的決心。若台灣不準備自衛，美國也將不太可能伸援。台灣會漸漸在未發一槍下落入中國的勢力範圍。儘管川普可能選擇在任何時候逐步升高對抗，但為了避免與中國爆發核戰，可能就讓台灣失守，或與中國達成實質上放棄台灣的交易。

這將重創台灣民主，這未必終結美國在太平洋的主導地位，但美方將有必要進行大規模的重建工作。解放軍可因此空出資源並拓展影響力。美軍則將必須從第一島鏈轉移到連結日本與美國屬地關島的第二島鏈，美國的亞洲盟友也將需要締結新的經濟與軍事條約，以再次取得美方的保證，否則就可能自行研發核武。

英國經濟學人雜誌指美國捍衛台灣的決心可能受三項因素考驗，且比許多人想像還快。(記...
英國經濟學人雜誌指美國捍衛台灣的決心可能受三項因素考驗，且比許多人想像還快。(記者曾學仁／攝影)

川普 賴清德 習近平

上一則

彭博：中國悄悄豁免24%美國貨品關稅 但並非示好

下一則

白宮宣布大砍2026年預算1630億 但國防開支增13%

延伸閱讀

川普人事精簡大刀砍向情報機構 中情局傳將裁1200人

川普人事精簡大刀砍向情報機構 中情局傳將裁1200人
美備妥新制裁瞄準俄經濟命脈 逼普亭停火

美備妥新制裁瞄準俄經濟命脈 逼普亭停火
川普政府批准對烏克蘭軍售案 提供F-16戰機訓練與裝備

川普政府批准對烏克蘭軍售案 提供F-16戰機訓練與裝備
哈佛校長：剝奪該校「免稅地位」的舉動「高度違法」

哈佛校長：剝奪該校「免稅地位」的舉動「高度違法」

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

2025-04-26 21:30
美國財政部長貝森特（圖）周日說，他不知道有。（路透）

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

2025-04-28 09:54
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光