經濟學人：川普領導下 美失嚇阻力恐棄台

美國在亞洲保持強大軍力以因應地區情勢，圖為美軍安提坦號飛彈巡洋艦在南海巡弋。(美聯社)

英國經濟學人雜誌1日以「一場有關台灣之超級強權危機即將到來」為題報導，指美國捍衛台灣的決心可能受中國考驗，且比許多人想像的更快。

美國戰略專家始終寄望，只要美方能發出可能出兵的可信信號，那中國國家主席習近平 就會推遲他畢生追求的統一大業。一場台灣相關的戰爭將釀成災難，習近平為何急於將他的政績與中共的未來，賭在恐招致大禍的侵略上？

如今有三項因素已使前述戰略專家的希望更令人懷疑。

其一是在川普 領導下的美國正喪失嚇阻力。川普及鷹派支持者雖大談「以實力謀和平」，並將他們發動的貿易戰以及戰略軸心從歐洲轉移，描繪為他正將美中對抗置於外交核心地位，但目前貿易戰卻帶來反效果。

川普的保護主義也對盟友造成傷害。台灣面臨32%關稅，川普還迫使台積電遷廠到美國。澳洲、日本與南韓同樣面臨川普要求與中國脫鉤。儘管不會有亞洲國家即將斷絕與美國的安全同盟關係，這些國家也沒有替代選項，但對捲入台灣相關戰爭的不安將遠大於過去。

其次，中國正精進包圍台灣與「灰色地帶」戰術，避免孤注一擲的直接入侵。此舉在削弱台灣主權，並讓台灣人民懷疑美國是否會在台灣遭入侵時伸援。許多民間商船恐會遵守中國對台的封鎖措施，國際社會對中國此舉的批評也不強硬。自前年以來中國展開外交攻勢，已有70國表態支持北京「一切促統作為」，為其提供掩護。

其三，雖然幾乎沒有台灣人想被中共統治，但台灣政局卻陷入兩極化與自滿中。去年總統和立委選舉後，賴清德 總統與國民黨、民眾黨占多數的立法院「共享權力」。引發政治僵局，使台灣難以採取決定性的措施來提高國防預算、降低對進口能源的依賴，或對台灣恐爆發的危機做準備。賴清德針對中國滲透的嚴厲措施已適得其反，加劇台灣內部的兩極化。

即使川普在貿易上讓步，這三項因素仍可能在台灣內部引發惡性循環。若美國保台的承諾動搖，台灣恐失去抵抗的決心。若台灣不準備自衛，美國也將不太可能伸援。台灣會漸漸在未發一槍下落入中國的勢力範圍。儘管川普可能選擇在任何時候逐步升高對抗，但為了避免與中國爆發核戰，可能就讓台灣失守，或與中國達成實質上放棄台灣的交易。