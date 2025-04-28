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長和港口擬分拆出售 北京警告依法進行審查

記者陳宥菘／綜合報導
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一艘貨櫃輪3月航經巴拿馬運河巴爾博亞港。香港首富李嘉誠家族控制的長江和記集團計畫將這個港口賣給美資財團，中方有意見。(美聯社)
一艘貨櫃輪3月航經巴拿馬運河巴爾博亞港。香港首富李嘉誠家族控制的長江和記集團計畫將這個港口賣給美資財團，中方有意見。(美聯社)

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售全球43個港口，引發政治風波。日前傳出此次交易的主要買家、義大利富豪Aponte家族打算將最具爭議的巴拿馬運河二個港口分拆出來交易。

中國國家市場監督管理總局27日日強調，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。

中國國家市場監督管理總局27日透過「答記者問」方式，對長和港口交易案作出最新表態。

華爾街日報16日報導，長和出售海外港口將分拆為兩個交易繼續進行，中國國家市場監督管理總局27日回應表示，將依法進行審查。並強調，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

中國市監總局於3月28日宣布對長和港口交易案進行反壟斷調查，導致長和暫緩原計畫在四月二日與美國貝萊德集團主導的財團簽署港口轉讓協議。

國際媒體4月中報導，此次長和港口交易案，Aponte家族旗下地中海航運MSC控制的港口營運商TiL是主要買家，他們正在討論剝離二個具有爭議的巴拿馬港口，並推進其餘41個港口的交易。

若交易成功，Aponte家族將擁有巴拿馬運河港口以外所有港口，二個巴拿馬港口，則由美國貝萊德主導的財團持有51%業務，TiL持有餘下49%。

李嘉誠。（中新社)
李嘉誠。（中新社)

巴拿馬運河 義大利 華爾街

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