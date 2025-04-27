美智庫公布台對美信任度民調 疑美情緒加劇 46.7%不信川普援台抗中

台灣人對美國的信任程度下降，對於華府介入中國犯台的信心也下滑至37.5%。（取材自Brookings Institute）

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）25日公布台灣民眾對美國信任度民調指出，川普 重返白宮後，台灣人對美國的信任度下降，對於華府介入中國犯台的信心也下滑，46.7%的受訪者認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣，凸顯現在美國被台灣視為較不可靠的夥伴，並且對全球民主構成負面影響。

布魯金斯研究所於2024年7月美國總統大選期間，針對台灣及南韓1500名民眾進行調查，了解兩國對於美國及其領袖的看法。該所在2025年2月至5月再度針對台韓2000名受訪者展開民調，重問原有問題，並且新增有關川普的題目。

調查發現，美國幾乎在所有指標上皆被視為較不可靠的夥伴，台灣與南韓對於美國是否會在區域衝突爆發時提供支援的信心也下降，兩國民眾普遍認為川普對全球民主帶來負面影響。

台灣方面，有15.9%受訪者認為美國是「非常不值得信任」的盟友，相較去年7月的8.2%增加接近1倍；有22%認為「不值得信任」；「非常值得信任」或「值得信任」約23.1%。事實上，台灣對美國的信任度逐年下降，根據多位學者追蹤，烏克蘭戰爭尤其加深台灣的悲觀情緒。

針對美國在台海戰爭下提供支援的可能性，僅有37.5%受訪者認為「可能」或「非常可能」，低於2024年7月的44.5%。至於認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣者則有46.7%。

該所指出，對台灣而言，這個問題的重要性比以往任何時候更加迫切。多篇政治學研究指出，若台灣民眾相信美國將參與防衛，他們在面對與中國的軍事衝突時，參與防衛行動的意願將顯著提高。反之，若認為美國不會出手援助，將對台灣社會在衝突爆發時的反應產生重大影響。

在夥伴關係與軍事支援的觀感之外，台灣整體對美國的態度也出現下滑。截至2025年4月，台灣認為美國「非常正面」或「正面」的受訪者比例減少20.8個百分點，從54.3%下降至33.5%。

另外，台灣高達65.1%受訪者「不同意」或「非常不同意」川普當總統後，台灣變得更安全；不同意川普上任後全球民主更為強健者也占多數。

調查也發現，台灣黨派在「美國是否為可信盟友」的問題上存在嚴重分化。民進黨 支持者將美國視為可信賴夥伴的比例遠高於國民黨、台灣民眾黨 及無黨籍選民。

約有50%的民進黨支持者認為，美國可信或非常可信，相較之下，約有69.2%國民黨支持者認為「不可信」或「非常不可信」；民眾黨則約47.8%持不可信立場。

僅3%國民黨支持者、10.2%民眾黨支持者及14%無黨籍受訪民眾認為美國「可信」或「非常可信」。然而，即便在民進黨支持者之中，這8個月來對美國的信任度也下降了14個百分點。