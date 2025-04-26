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馬斯克差點聽到29項抗中武器計畫 WSJ：他緊急介入才喊卡

編譯徐榆涵／即時報導
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特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

華爾街日報引述五角大廈消息人士報導，國防部原定計畫上月向億萬富翁馬斯克簡報29項高度機密的對抗中國武器計畫，但在代理總法律顧問楊恩（Charles Young）介入後，簡報計畫才緊急喊卡。

報導指出，楊恩發現該簡報備忘錄內容涉及被列為「特別存取計畫」（SAP）的高度機密資訊，便立即聯繫正在日本訪問的國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的高階幕僚，確認是否已獲核准向馬斯克透露相關內容。楊恩在簡訊中寫道：「在你們回國討論前，這份備忘錄暫停處理。」

雖然馬斯克最終未接觸簡報內容，但此事凸顯赫塞斯上任初期五角大廈高層內部運作混亂。盡管赫塞斯與總統川普事後都聲稱從未計畫向馬斯克透露敏感中國軍事情報，但事實顯示，該計畫已進入準備階段，並曾排定在3月21日馬斯克造訪五角大廈時進行簡報。

計畫曝光後，由於川普從媒體得知內情，簡報隨即取消。國防部內部也對將敏感資訊提供給與中國商業利益關係密切的馬斯克表示疑慮。

SAP專案通常涉及高度保密的武器研發技術，僅限於極少數具「必要知情」（need to know）資格的官員知悉。前CIA高層希佛（John Sipher）強調：「並非擁有高級別安全許可就有資格知道一切資訊。」

目前尚不清楚簡報是否確定為馬斯克造訪當日準備，但多名知情人士指出，副國防部長辦公室部分幕僚誤解赫塞斯指令，開始編撰內容，直至楊恩出手制止。

知情人士透露，五角大廈內部已有數名官員因被懷疑洩密而遭解雇或調職。赫塞斯甚至曾要求幕僚接受測謊測試，引發軍方高層動盪，導致國防部運作延宕。

赫塞斯則在本周於賓州陸軍戰爭學院演說中否認五角大廈陷入混亂，稱人事異動是「執行改革所必須」。他表示：「媒體稱之為混亂，我們稱之為改革。」

目前五角大廈與馬斯克方面皆未對此事做出回應。

馬斯克 五角大廈 赫塞斯

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