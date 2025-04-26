通話了沒？川普稱習近平已致電 中使館否認

川習通話了沒？川普（左）自稱習近平（右）有打給他，但公開受訪時又語帶保留。中國駐美大使館稍後發文，否認兩國已在談判。圖為兩人於2017年在北京人民大會堂見面。（美聯社）

川普 總統本月29日將滿就任百日，「時代雜誌」25日刊登川普專訪，他在訪談中提到，中國國家主席習近平 「已打電話給我」。但中國駐美大使館稍後發文，否認兩國已在談判，更談不上協議，並要求美國停止威脅訛詐，徹底取消所有對華單邊關稅 措施，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話；並要美國「停止製造混淆」。

川普是在22日接受「時代雜誌」訪問時宣稱，上任至今，「我解決更多世界的問題，而且並沒有邀功」。時代雜誌25日刊出專訪內容，川普在訪問中提到五花八門的議題，包括為自己的貿易政策辯護，並表示三、四周內，就可望與尋求降低關稅的貿易夥伴完成貿易協議。

但25日川普在白宮回答媒體詢問習近平是否如他所說已經打電話給他，川普又說：「我不想評論這件事，我和他見過很多次了。」

中國駐美國大使館25日在官網上貼文「發言人答記者問」重申兩國沒有談判，這個爭議是美國挑起，「解鈴還需繫鈴人」。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該糾正錯誤，停止威脅訛詐。

路透25日報導，現有的聲明矛盾，更增添了全球貿易混亂。

中國的外交部和商務部稍早曾正式表態，美中之間尚未談判。

美中兩國近月來因關稅議題陷入冷戰，白宮曾表達希望習近平先致電川普，但中國並未理會。不過，川普在時代雜誌專訪卻自稱習近平曾致電，「我不認為，對他（習近平）來說這是示弱徵兆。」

川普並加上一句，他預期在未來三、四周內，就可望宣布包羅萬象的協議。「有個數字會讓他們覺得安心，但不能讓他們賺我們一兆美元。」

川普在專訪裡並未詳述自稱習近平曾打電話給他的細節。但時代雜誌的訪問公布後，川普在白宮回答記者詢問是否與習近平通話時，卻又語帶保留說：「我不想評論此事，我和他見過很多次了。」

川普25日在飛往義大利的空軍一號上表示，除非中國有實質動作，否則他不會調降對中國的高額關稅。川普還說，可能不會延長90天的對等關稅暫緩期，美國會和一些國家達成協議，但也會制定協議，即「設定關稅」。

川普政府雖一再宣稱積極與中方談協議，商務部長盧特尼克和其他高階官員證實確實有這些對話，但北京已否認。

在專訪中，川普也反駁所謂財長貝森特和盧特尼克說服他緩徵「對等關稅」的報導。他也表示相信關稅是必要的，「不擔心」提高關稅引發債市和股市動盪。川普說：「債市尖叫，但我不會。」

川普表示，如果一年後，美國仍對外國進口課徵最高50%關稅稅率，他會認為那是「完全勝利」。

有關美方表示美中正就關稅問題進行磋商，中國外交部發言人郭嘉昆稍早重申，他和商務部24日已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議，美方不要混淆視聽。「都是假消息」。

中國人行（央行）行長潘功勝、財長藍佛安等人正在美國華盛頓參加Ｇ20財長和央行行長會議。