降溫？部分美國商品 中國考慮豁免加徵關稅

中國傳考慮豁免包括醫療設備在內的部分美國進口商品免徵反制關稅。圖為瀋陽一家公司員工正在安裝從美國進口的電腦斷層掃瞄儀。(路透)

知情人士透露，中國正考慮豁免醫療設備、部分工業化學品及租賃飛機等部分美國進口商品，免繳125%的報復性關稅 ，分析師解讀為美中貿易戰 有望降溫的新跡象，最壞情況可能已經過去，這回的「貿易協議 2.0」可望來得更快。

另據中國媒體報導，上海一間模擬晶片公司的人士指出，北京相關部門24日下午開會通知，免除從美國半導體廠商進口部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，但免稅清單暫時不包括記憶體晶片，該公司4月24日進口一批美國的半導體產品，的確沒有被徵收關稅。

彭博資訊報導，北京正考慮移除對醫療設備和乙烷等部分工業化學品的125%關稅，官員也在討論豁免租賃飛機，仿照美方最近豁免中國輸美電子設備等產品的125%關稅。

路透引述消息人士指出，中國商務部的工作小組正在蒐集有望豁免於關稅的清單，要求企業提交自己的要求。知情人士說，相關討論還在進行，最終結果仍有變數。中國財政部和海關總署都未回應置評請求。

中國社媒也持續流傳一份豁免131種品項關稅的清單，包含乙烷、醫藥、噴射機零組件及積體電路等，日經新聞表示，兩名消息來源已驗證這份清單的真實性，其中一人表示，中國一些進口商已收到海關當局對豁免品項的口頭通知。

中國美國商會總裁何邁可(Michael Hart)25日說：「我們的一些成員企業已回報，即便是在上周，他們的一些進口貨物都未被課徵關稅」，「看來雙方政府都正審慎觀察，不希望整體貿易停擺」。

馬來亞銀行分析師指出，中國有望獲免部分美國產品的報復性關稅，可被視為美中貿易戰有望降溫的跡象，「朝貿易戰降溫再跨出一步」，雖然多數人都預期美中不會快速擱置歧見，但「似乎最壞情況已經過去」。

盡管中國銷美商品遠多於進口，但一些領域對美依賴甚高，例如但部分工廠必須從美國進口乙烷，醫院也仰賴美國生產的核磁造影和超音波儀器等先進醫療設備。