波音證實：美國關稅影響 中國停止接收新飛機

中國以拒收訂購的波音飛機為反制美國關稅戰的手段，使波音公司成了美中貿易戰的犧牲品。（歐新社）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-24，數位典藏序號：20250415162907617】

航空業巨擘波音 公司（Boeing）執行長23日證實，受到中美貿易戰影響，中國已停止接收新飛機。

中央社引述法新社報導，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）接受CNBC訪問時表示，中國客戶「因為關稅 而停止接收飛機」，還說如果這種情形持續下去，波音很快就會把這些飛機推銷給其他航空公司。

儘管波音23日公布的業績穩健，但川普 總統與中國等國的貿易衝突，仍對這個美國主要出口商帶來問題。

歐特柏格表示，波音計畫2025年對中國交付約50架飛機，還說波音不會「等太久」才將這些飛機交付給其他客戶。

歐特柏格說：「我不會讓此事影響我們公司的復甦，如果客戶想要這些飛機，我們會給他們機會。」

「這是我們願意做的，但如果不行，我們就會重新銷售這些飛機。」

過去一天，川普和政府高層官員對與中國貿易協定發表了較為樂觀的言論。

但財政部長貝森特（Scott Bessent）23日告訴記者，華盛頓「尚未」就關稅問題與北京進行談判。

歐特柏格在與分析師的電話會議上表示，波音與白宮在貿易方面的接觸「非常活躍」。

歐特柏格說，「我無法預測」貿易談判的進程，但「我們確實聽到一些跡象顯示將透過談判達成解決方案…我只是不知道具體時間」。