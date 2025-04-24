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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

FBI調查引發寒蟬效應 中國旅美科學家「活恐懼中」

記者胡玉立／綜合報導
川普總統23日在白宮簽署新的行政命令，瞄準大學的認證機構，川普表示這是扭轉大學意識形態的「秘密武器」。（路透）
川普總統23日在白宮簽署新的行政命令，瞄準大學的認證機構，川普表示這是扭轉大學意識形態的「秘密武器」。（路透）

華爾街日報報導，印第安納大學華裔電腦科學教授、著名網路安全專家王曉峰(Xiaofeng Wang)夫婦3月28日遭聯邦調查局（FBI）突襲搜查住處後，雙雙被校方無故解雇，該事件已讓美國華裔科學家群體出現新一波寒蟬效應。

數十中國留學生簽證無故被吊銷

隨著聯邦政府與各大學的緊張關係不斷升級，許多人擔心自己將再次面臨川普第一任政府時期遭遇到的政府懷疑、政治壓力和刑事起訴。最近幾天，數十名中國留學生簽證被無故吊銷，其中包括在一流大學從事先進人工智慧研究的學生。

師稱愈來愈多客戶「被聯繫」

代表受到調查的中國或美籍華裔科學家的律師指出，過去兩個月有愈來愈多客戶聲稱曾接到美國執法部門聯繫，詢問過去與中國機構的合作或關聯。

「我的客戶接到FBI聯繫後打電話來問：『我的房子會被搜查嗎？』」尼克森皮博迪律師事務所（Nixon Peabody）律師費雪 (Rob Fisher) 曾在川普第一任政府期間代表兩位被起訴的科學家；他形容：「整個科學家群體都活在恐懼中。」

地緣政治競爭已削弱曾經蓬勃發展的美中科學合作；華府兩黨對中國竊取美國智慧財產權的擔憂日益加劇。美國聯邦法院近年判處多名華裔盜竊美國公司商業機密罪名成立；與此同時，北京則積極將美國從其科技生態系統中「剔除」，力求培植本土創新。

川普重返白宮後，從嚴審查在美中國科學家和學生，他2月簽署總統備忘錄，防範中國帶來的國家安全風險。佛州共和黨參議員史考特 (Rick Scott) 2月則提案要求恢復川普第一任政府時大力推動的「中國行動計畫」（China Initiative） 的某種版本。

共和黨議員3月提案禁止中國公民進入國家實驗室或申請美國學生簽證。眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）要求六所大學校長提供有關STEM（科學、技術、工程和數學）課程的中國學生資料，指「美國學生簽證制度已成為北京的『特洛伊木馬』」。

但批評加強審查的人士表示，拿華裔科學家開刀，可能削弱美國競爭力，還會讓中國更容易說服頂尖科學家回中國。

美國國家科學基金會（National Science Foundation）稱，中國是STEM計畫國際博士生最大來源國。科學政策專家表示，多數在美接受培訓的中國科學家後來都留在美國，培養美國大學新一代科學家和工程師或協助推動美國企業創新。

俄亥俄州立大學科技政策研究學者瓦格納 (Caroline S. Wagner) 說：「愈是封閉設限，科學實力愈會被削弱。」

學生簽證 華裔 川普

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