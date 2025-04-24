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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

俞大㵢：台願增對美軍購 中若打來我們自己滅火

記者陳熙文／華盛頓報導
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台灣駐美代表俞大㵢23日接受福斯新聞訪問表示，如果中國武力犯台，台灣會自己減火。（圖／翻攝自福斯新聞網）
台灣駐美代表俞大㵢23日接受福斯新聞訪問表示，如果中國武力犯台，台灣會自己減火。（圖／翻攝自福斯新聞網）

川普總統宣布對等關稅政策，台灣駐美代表俞大㵢表示，台灣已與美國展開貿易談判，且過程非常順利；俞大㵢也提及，如果中國犯台，台灣將自己滅火。

俞大㵢23日接受福斯電視台（Fox News）訪問，談及川普的對等關稅，俞大㵢說，美國的目的在於重振製造業，而在台積電和輝達（Nvidia）陸續宣布對美投資之後，顯見台灣已經在美國布局。

針對川普在4月2日宣布對等關稅政策，台灣被課徵32％的關稅，俞大㵢說，台灣和其他國家當時都非常驚訝，尤其台灣被課徵這麼高的關稅；不過，俞大㵢表示，台灣在4月11日與美國展開談判，並指出，現在非常順利。

俞大㵢指出，賴清德總統日前已在彭博的投書中點名台灣的應對方案，包括降低關稅，可能調降至零關稅、增加對美投資、取消非關稅障礙、增加對美軍購、購買美國液化天然氣（LNG）和工業產品等，以降低台美之間的貿易不平衡。

至於中國屢屢在台海軍演，俞大㵢表示，確實次數愈來愈多，並認為是共軍是排練（rehearsal），不只是演習；俞大㵢說，部分軍演甚至沒有事先宣布，因為中國大陸認為台海是他們的「後花園」（backyard）。

俞大㵢說，國際有50％的貿易要經過台海，中國的軍演會影響到國際貿易。

至於被問及如果中國入侵台灣，台灣會預期美國協防嗎？俞大㵢說，「台灣是我們的家，我們會保護我們的家，如果失火了，我們會自己滅火。」

俞大㵢說，台灣歡迎其他國家來幫忙台灣，但保護家園是台灣的責任。

駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)
駐美代表俞大㵢。(本報資料照片)

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