川普撤簽證、砍資金 促中國學生重新思考美國夢

川普政府撤銷簽證和削減大學資金，讓國際學生對赴美留學多了些顧慮，赴美留學似乎已不再是中國學生首選。華裔學生示意圖，非新聞當事人。(美聯社)

總統川普 政府大舉撤銷外國學生簽證 ，加上對中國加徵高額關稅，赴美留學似乎已不再是中國學生首選。

路透社報導，川普削減給予大學的聯邦資金，讓一名25歲的姚姓學生無法準時入學攻讀生物學博士課程，她和愈來愈多中國學生開始考慮前往其他國家求學。

川普政府撤銷簽證和削減大學資金，讓國際學生對赴美留學多了些顧慮。學生和業界人士表示，華府與北京之間的貿易戰，以及對中國公民日益增多的詆毀，使中國留學生 面臨更多挑戰。

這名姚姓學生說：「以前總覺得政治離我很遙遠，但我在今年真切感受到政治對國際學生的影響。」她拒絕透露自己將就讀哪所大學。

中國曾連續15年作為美國最大國際學生來源國，直到去年才被印度超越。根據美國國務院部分出資的「門戶開放」（Open Doors）資料統計，2023年，中國學生對美國經濟的貢獻達到143億美元。

但在美國國內，中國留學生被描繪成國家安全威脅，被比作是中國共產黨派來的間諜，甚至提議立法禁止他們進入美國大學。

路透訪問了15名中國學生，其中8人在美國。他們說，這些複雜的問題加劇了安全隱憂和經濟壓力，迫使他們重新思考自己的美國夢。

自川普重返白宮以來，已有超過4700名國際學生從一個美國移民資料庫中除名，形同合法身分失效，使他們面臨遭驅逐出境的風險。

在美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）迄今蒐集的327份簽證撤銷報告中，中國學生占14%。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」上個月致函6所大學，要求提供有關中國學生參與高階STEM（科學、科技、工程與數學）課程的招生政策資訊，並調查他們參與聯邦資助研究的情況。

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）寫道，美國的學生簽證制度已經成為「北京的特洛伊木馬」，為進入頂尖研究機構提供了捷徑，並對國家安全構成威脅。

共和黨籍眾議員還提出「制止中國共產黨刺探以維護學術智慧財產保障法」（Stop Chinese Communist Prying by Vindicating Intellectual Safeguards in Academia Act），以暫停向中國公民發放學生簽證。

中國外交部敦促美國「停止以國家安全為藉口」，對中國學生採取歧視和限制措施。

總部位於紐約的非營利美國華人組織「百人會」（Committee of 100）表示，這項法案違背美國價值觀，削弱了美國在科學、技術和創新領域的領導地位。

英國智庫「英國高等教育政策研究所」（HEPI）一份有關中國學生的報告作者厄柏爾（Pippa Ebel）說：「中國本土大學國際聲譽不斷提升及研發資金增加，使中國的教育機構比以前更具吸引力。」

香港中文大學也說，允許畢業生留在香港就業的簽證安排，使這座城市成為熱門的留學目的地。

一名李姓學生說，在紐約待了3年後，她決定放棄艱難的美國綠卡申請流程，選擇前往香港學習和工作。

這名學生說：「當我意識到我的人生還有其他可能性時，我對眼前的一切不再那麼沮喪了。」