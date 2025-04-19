中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家中國航空公司可能因美國關稅而停止交付。(歐新社)

中美關稅 戰仍無停歇跡象，相關效應已顯現。路透18日報導，上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音 飛機正在返回美國，這表明至少有一家中國航空公司可能因美國關稅而停止交付。華爾街日報分析，中國的停止交付新令也將讓本土飛機製造商「中國商飛」在獲得競爭力前受到不利影響。

路透提到，在川普總統4月2日宣布徵收關稅的幾周前，波音公司正準備恢復正常業務。目前，至少有四架新的波音737 MAX 飛機停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國客戶。

報導援引Flightradar24數據指，三架飛機於3月從西雅圖 波音公司運抵中國，另一架則於上周抵達。18日早上，其中一架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。一名消息人士稱，這架飛機原本安排交付到廈門。今年2月發布在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為中國南方航空旗下的廈門航空。

此前彭博社15日報導說，中國政府要求其境內航空公司暫停接收美國波音的客機。

另據華爾街日報報導，美國國際貿易管理局(International TradeAdministration)的數據顯示，去年美國向中國出口了近120億美元的飛機、航天器和零組件，而從中國的進口幾乎為零。

報導指出，中國本土飛機製造商中國商飛(Comac)主要商用飛機機型C919之所以適航，是因為它採用了美國公司的關鍵技術。這顯示美國對中國商飛的影響力。

報導指出，中國商飛已在國際上推銷C919，包括在去年的新加坡航展，但尚未宣布任何外國交付。

美國銀行(Bank of America)分析師Ronald J.Epstein在本周的一份報告中表示，「與許多其他行業不同，商業航空業並沒有對中國的低成本製造業產生依賴」，該報告對北京方面能否長期堅持對波音的立場表示懷疑。

他還寫道：「如果中國停止從美國購買飛機零部件，C919項目將陷入停滯，或者死亡。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國經濟專家甘思德(Scott Kennedy)在2020年一份關於C919的報告中指出，C919的82家主要供應商中，只有14家是中國公司，其中一半是外資合資企業。

北京方面正施壓國內航空公司購買中國商飛的飛機，而不是西方替代產品。然而，分析師認為，中國商飛的產品目前對波音和空中巴士構不成太大威脅。

從C919研發之初，中國政府就要求將大部分西方技術轉讓給國內合資企業，以使其不受外國政府的控制，也在防範未來可能出現的出口管制。

但發動機等關鍵零組件是進口的，即使中國商飛有國內供應商選項，更換主要系統也會使認證過程推遲。