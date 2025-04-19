我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

記者廖士鋒、林宸誼／綜合報導
上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家中國航空公司可能因美國關稅而停止交付。(歐新社)
上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家中國航空公司可能因美國關稅而停止交付。(歐新社)

中美關稅戰仍無停歇跡象，相關效應已顯現。路透18日報導，上個月抵達上海附近舟山一家完工廠的波音飛機正在返回美國，這表明至少有一家中國航空公司可能因美國關稅而停止交付。華爾街日報分析，中國的停止交付新令也將讓本土飛機製造商「中國商飛」在獲得競爭力前受到不利影響。

路透提到，在川普總統4月2日宣布徵收關稅的幾周前，波音公司正準備恢復正常業務。目前，至少有四架新的波音737 MAX 飛機停放在舟山的一個完工和交付中心。波音公司在這裡安裝內裝、噴漆，然後將飛機交付給中國客戶。

報導援引Flightradar24數據指，三架飛機於3月從西雅圖波音公司運抵中國，另一架則於上周抵達。18日早上，其中一架飛機從舟山起飛前往關島，這是去西雅圖途中橫跨太平洋航班的停靠站之一，顯示這架飛機正返回西雅圖。一名消息人士稱，這架飛機原本安排交付到廈門。今年2月發布在飛機觀測網站上的照片顯示，這架飛機塗裝為中國南方航空旗下的廈門航空。

此前彭博社15日報導說，中國政府要求其境內航空公司暫停接收美國波音的客機。

另據華爾街日報報導，美國國際貿易管理局(International TradeAdministration)的數據顯示，去年美國向中國出口了近120億美元的飛機、航天器和零組件，而從中國的進口幾乎為零。 

報導指出，中國本土飛機製造商中國商飛(Comac)主要商用飛機機型C919之所以適航，是因為它採用了美國公司的關鍵技術。這顯示美國對中國商飛的影響力。 

報導指出，中國商飛已在國際上推銷C919，包括在去年的新加坡航展，但尚未宣布任何外國交付。 

美國銀行(Bank of America)分析師Ronald J.Epstein在本周的一份報告中表示，「與許多其他行業不同，商業航空業並沒有對中國的低成本製造業產生依賴」，該報告對北京方面能否長期堅持對波音的立場表示懷疑。 

他還寫道：「如果中國停止從美國購買飛機零部件，C919項目將陷入停滯，或者死亡。」 

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國經濟專家甘思德(Scott Kennedy)在2020年一份關於C919的報告中指出，C919的82家主要供應商中，只有14家是中國公司，其中一半是外資合資企業。 

北京方面正施壓國內航空公司購買中國商飛的飛機，而不是西方替代產品。然而，分析師認為，中國商飛的產品目前對波音和空中巴士構不成太大威脅。 

從C919研發之初，中國政府就要求將大部分西方技術轉讓給國內合資企業，以使其不受外國政府的控制，也在防範未來可能出現的出口管制。 

但發動機等關鍵零組件是進口的，即使中國商飛有國內供應商選項，更換主要系統也會使認證過程推遲。

波音 關稅 西雅圖

上一則

川普政府再施壓 要哈佛交出近10年外國資助紀錄

下一則

美國若抽手俄烏戰爭 CNN分析後果：俄未必能勝出

延伸閱讀

波蘭總統：應尋求法國核保護 同時爭取美國核武器

波蘭總統：應尋求法國核保護 同時爭取美國核武器
UCLA國際生返美邊境遭拘留 校園抗議：我們都很害怕

UCLA國際生返美邊境遭拘留 校園抗議：我們都很害怕
川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄

川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄
魯比歐：俄烏戰爭不是我們的戰爭 美有其他優先事項

魯比歐：俄烏戰爭不是我們的戰爭 美有其他優先事項

熱門新聞

美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。(歐新社)

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

2025-04-12 10:04
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
總統川普（右）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（左）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。(美聯社)

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

2025-04-13 08:45

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明