美國擬對中製船 收最高150萬元港口費 中方回應「損人害己」

川普政府在17日公告，美國計畫向中國製船舶徵收港口費的新措施預計六個月後上路，該費用每艘船、每航次只收一次，每年最多收五次。圖為加州奧克蘭港。(歐新社)

美國計畫向中國製船舶，收取最高150萬美元的港口費，但在全球海運業甚至美國多個行業反彈後，川普 政府在17日公告的聯邦公報中放寬。新措施預計六個月後上路，該費用每艘船、每航次只收一次，每年最多收五次。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)說，船舶和航運對美國經濟安全和商業自由流通至關重要，川普政府的行動將開始逆轉中國的主導地位，解決對美國供應鏈 的威脅。美國貿易代表署(USTR)在對中國海事活動調查一年後認定，中國造船業擁有不公平優勢。

據前述聯邦公告，六個月後開始對中國船東和營運商的中製船舶，每趟美國航程徵每淨噸50美元費用，接下來三年內的費用是每淨噸年增30美元。

對中製、但非中國營運商的船舶，則按淨噸位或貨櫃數量收費。六個月後的收費方式為每淨噸18美元或每只貨櫃120美元，接下來三年內每淨噸年增5美元或按比例增加貨櫃費用。

收費標準已非最初2月建議的每次靠港都收費，USTR坦言聽證會出現反彈聲浪。若船東能出示對美國造船業的訂單，則可申請減免費用。抵減額以下訂的美製船舶淨載重噸位為上限。但若三年內並未實際接收該船，那原本減免的費用將立即追繳。日本、南韓及台灣等亞洲航運股應聲上揚。

對此，中國外交部發言人林劍18日重申，對貨物裝卸設備加徵關稅 損人害己，並敦促美方立即停止錯誤做法，中方將採取必要措施捍衛權益。