美菲「肩並肩」聯合軍演 將在台灣附近部署反艦飛彈

美國與菲律賓年度「肩並肩」聯合軍演。歐新社

美國陸戰隊濱海作戰團宣布，今年美國與菲律賓年度「肩並肩」聯合軍演期間，美軍將在菲律賓北方的呂宋海峽部署反艦飛彈。這是第一島鏈上介於台灣與菲律賓間1個戰略扼制點。

美軍第3濱海作戰團（3rd Marine Littoral Regiment）發布新聞稿說，今年「肩並肩」（Balikatan）軍演期間，他們將在巴丹群島（Batanes Islands）部署配備海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM）的海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統（Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction Systems，NMESIS）。

「海軍新聞」（Naval News）網站報導，這將是美國首度在居於重要戰略位置的巴丹群島島鏈部署反艦飛彈。今年的「肩並肩」將於本月21日至5月9日舉行。

根據新聞稿，美軍將從菲律賓呂宋島北部空運數座反艦飛彈發射器至巴丹群島中的「數座島嶼」，演習時雖不會發射飛彈，但第3濱海作戰團的中程飛彈連將與菲律賓陸戰隊合作在呂宋海峽創造1個射擊遠征前進基地（Fires Expeditionary Advanced Base）模擬發射任務。

新聞稿寫道：「NMESIS提供第3濱海作戰團更強的制海能力，並深化海軍統合，還擴大了聯合部隊從海上和陸上的打擊與接戰能力，進而強化嚇阻力。」

基地在夏威夷 的美軍濱海作戰團去年12月接收NMESIS，成為美國陸戰隊在印太地區首個獲得專門反艦能力的單位。以日本 沖繩為基地的美軍第12濱海作戰團預計也會收到發射器。

美軍第3濱海作戰團表示，NMESIS還有助於菲律賓打造符合其海防戰略的防禦能力。根據濱海作戰團說法，馬尼拉是在去年巴丹群島「肩並肩」軍演後指明要有這套系統。