中國製船隻停泊美國港口將收費 川普政府公布費用基準

川普政府周四宣布對停泊美國港口的中國製船隻徵收費用。(路透)

川普 政府周四（17日）宣布，對停泊美國港口的中國製船隻徵收費用。亞洲航運股聞訊大漲。

美國貿易代表葛里爾表示，「船舶和航運對美國經濟安全和商業自由流通至關重要，川普政府的行動將開始逆轉中國的主導地位，解決對美國供應鏈的威脅，並釋放訊號表明對美國造船有需求」。此前，美國貿易代表署（USTR）調查認定，中國造船業擁有不公平優勢。

收費標準是每航次收一次，而非最初建議的每次靠港都要收費。USTR原先提案，要向每家中資營運商（例如中遠集團）收取最高100萬美元的服務費，並對船隊中包含中船的非中資遠洋承運商，每次靠港收取最高150萬美元。USTR坦承聽證會出現很多反彈意見。

如果船東能出示美國造船的訂單，則可申請減免費用。抵減額以所訂購美造船舶的淨載重噸位為上限。但如果三年內沒有實際接收該船，原本減免的費用將被立即追繳。

上述消息傳出後，亞洲航運股上揚。南韓貨櫃航運公司韓新遠洋（HMM）大漲8.2%，攀抵3月25日以來最高。前兩大散裝航運公司Pan Ocean上漲5.6%、Korea Line勁揚5.2%。

日本 的川崎汽船上漲4.7%、商船三井攀升3%、日本郵船上揚2.8%。在台灣方面，萬海航運大漲7.2%、陽明海運和長榮 航運分別上漲2.8%和2.2%。

●收費結構

美國設定前180天的費用為零，往後逐步增加。收費基於船舶的淨噸位，而貨櫃輪噸位一般可從5萬噸到22萬噸。

對中資船舶營運商及中國船東的抵美船舶收費如下（每船每年最多收費五次。 登記造冊未細分每個貨櫃的價格）：

2025年4月17日起，每淨噸收費0美元。

2025年10月14 日起，每淨噸收費50美元。

2026年4月17日起，每淨噸收費80美元。

2027年4月17日起，每淨噸收110美元。

2028年4月17日起，每淨噸收140美元。

對採用中船的營運商收取的服務費較低（每船每年最多收費五次）：

2025年4月17日起，每卸一個貨櫃收費0美元。

2025年10月14 日起，每淨噸收費18美元（每個貨櫃120美元）。

2026年4月17日起，每淨噸收費23美元（每個貨櫃153美元）。

2027年4月17日起，每淨噸收費28美元（每個貨櫃 195 美元）。

2028年4月17日起，每淨噸收費33美元（每個貨櫃250美元）。

至於外國建造的汽車運輸船也將根據運力收費。180天後，每CEU的費用自150美元起跳。

第二階段的行動將在三年後開始，目標是液化天然氣船舶。USTR將限制以外國製船舶運輸LNG，預計22年內逐步增加限制。

遠洋承運商若出示訂購美製船隻的證明，則可申請暫緩收費或免除限制，最長為三年。

對中船的收費實際上不包括五大湖或加勒比海地區航運，以及往返美國領土的航運。煤炭或穀物等貨物出口，以及抵港的空船可豁免。