重磅快評／關稅戰vs.台海戰爭 哪一個將引發大蕭條？

美國印太司令部司令帕帕羅10日在參議院聽證會警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟。（美聯社）

日前，美國印太司令部司令帕帕羅上將在參議院作證時語出驚人，他說，若西太平洋爆發戰爭，中國封鎖台灣海峽航道，將對全球貿易產生嚴重衝擊，其後果甚至可能超越1930年代的經濟大蕭條 。不過，他多慮了，大蕭條或許來得比他想的還早得多。

帕帕羅還預言，只要這場區域戰爭爆發，亞洲的GDP可能下跌25%，美國自身的GDP也將下滑10到12個百分點，失業率上升7至10個百分點，並造成50萬人「絕望而死」。

帕帕羅憂心忡忡之餘似乎並未意識到，正是美國自總統以降的政界中人，將通往這場戰爭的道路鋪平。譬如，眾議院兩黨議員提出「台灣國際團結法案」，準備將拜登政府時期由國務院官員提出的聯合國2758號決議不涉台灣的政治概念正式入法，成為美國外交人員的強迫性義務。

這種法案表面上似是為台灣爭取參與國際空間的福祉，實際上卻是在法理上將「台灣不屬於中國」的論述固定下來，成為美國定義下的國際秩序的一部分，並企圖代替掉聯合國2758號決議案的本身。而當這一已被轉移為法律的政治概念被擴張運用，並在國際社會上被一些美國的盟友或更多國家作為對一部或全部外交承認台灣的準據後，美中的衝突與矛盾將上升到不可調和的地步。

這樣的不斷地將中國妖魔化，並一再就台灣戰爭的可能場景進行描繪的行為，其實就是推動著政治預言的自我實現。而帕帕羅擔憂的那一場會製造50萬美國人絕望而死的戰爭，就會在誰都沒意想到的時刻，突然引爆！

帕帕羅就在同一場聽證中，對過去他提出的台灣戰爭「地獄景觀」再度進行闡述。他說，地獄景觀的核心概念就是，在作戰空間中的部隊不必刻意去取得制權，而是用低人員損耗方式，去阻止對手取得優勢。

從美國如今的行徑可以看出，它出現了理性與情緒的不協調甚至是相互對抗。理性上它確知一場西太平洋的戰爭可能對包括美國在內的全球經濟帶來災難，但它又奮不顧身地將這裡的火藥庫堆得更高，彷彿就準備有一天在這裡進行一場殊死的世紀決戰。

其實50萬人絕望而死完全不是美國政治決策者們關心的問題。過去並不太久的三年新冠疫情，美國就死了超過百萬人，是帕帕羅預言數字的兩倍以上，但何曾看到過美國政治菁英為他們掬一把涙？

美國菁英關心的是，當這些人都死了之後，美國還是不是全球霸主？現在美國惶惶不安的是它的霸權的三個支柱都在搖搖欲墜，它的國庫更負債累累，川普 為此發動了關稅 戰，不料卻引致了令人悚目驚心的美債殖利率飆升。

全球都在反對川普此刻以對等關稅為名義推行的保護主義，但美國真正的頭號目標是中國。如今的勢頭是，關稅戰正在走入死胡同，川普的白宮竟直接再加中國100%關稅，成了245%的荒謬數字。看來帕帕羅是杞人憂天了，現在根本不必等到台海戰爭爆發，如果川普硬撐到底，讓全球走上大蕭條的，反而將是關稅戰。

若不是必須塑造有擔當的大國形象，並維繫中國自身的尊嚴與利益，恐怕連北京自己都希望美國贏下這一場瘋狂的關稅戰；因為如果美國發動的從關稅到科技的一切戰爭，都以失敗告終後。美國很可能鋌而走險，真在台灣海峽孤注一擲，打響帕帕羅朝思暮想的「地獄景觀」戰爭。

現在一切預言都已經失效，美中的霸權交替路上太多驚奇，245%關稅的劇情如何發展下去，不管是日本漫畫家龍樹諒、泰國神婆還是印度神童阿南，都算不出來了。

究竟是關稅戰爭還是台海戰爭引爆全球大蕭條？只能交給上帝決定！但大蕭條裡，無人能倖免於難。