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紐時：川普打美中貿易戰 終須在不開心的婚姻、斷然離婚間二選一

編譯季晶晶／即時報導
根據紐約時報的評論，白宮官員在對中政策上出現嚴重分歧，沒有明確的戰略規畫。（美聯社）
根據紐約時報的評論，白宮官員在對中政策上出現嚴重分歧，沒有明確的戰略規畫。（美聯社）

紐約時報評論，美國總統川普掀起的美中貿易戰，使雙方在解決貿易爭端、台灣議題、芬太尼毒品來源控制、TikTok在美業務出售等棘手問題的合作前景，顯得遙不可及，至少一年內難以重啟建設性對話。

根據紐時，川普決定將一切押注在贏得與中國的貿易戰上，導致可能談判還沒開始就掐斷了對話的可能性。白宮的問題是，官員在對中政策上出現嚴重分歧，尚未制定明確的戰略規畫，就讓貿易戰爆發了。

有些官員上電視說，川普對北京徵收關稅是要施壓北京達成協議。其他官員則表示，川普試圖建立一個自給自足的美國經濟，不再依賴主要的地緣政治競爭對手，即使這意味脫鉤。

知名的中國戰略家之一、現在外交關係委員會和喬治城大學任職的Rush Doshi認為，川普政府對中國缺乏整體戰略，只有片段且矛盾的戰術。他盼望川普能與日本、南韓、台灣、印度和歐盟談成貿易協定，以便共同制衡中國的貿易行為、繼續吸引盟友投資美國。別搞單邊主義，疏遠了盟友，讓美國陷入單打獨鬥、不具規模化運作的困局。

目前為止 ，中國對川普關稅的反應是有控制的升級，針對每一波關稅調漲給予對等回應。它傳達出的訊息是，能比美國忍受更長時間的痛苦。

近期歷史顯示，美中關係凍結可能持續很長時間，而且難以完全復原。2022年8月，時任眾院議長的裴洛西率團訪台，激怒中國在台灣周邊海域進行大規模軍演，近三年來，這些演習只增不減。另外，貿易的影響還可能超越經濟層面，波及每天在台灣周圍、南海和菲律賓近海發生的權力遊戲。

美國財長貝森特14日在阿根廷接受彭博電視訪問時表示，美中經濟不是非脫鉤不可，仍有可能達成協議。他強調川普關稅不是「玩笑」，但關稅又重又廣，大家都知道撐不了太久。

能撐多久與川普和習近平能否禁得起在政治上率先退讓是兩回事。根據紐時，川普政府接下來將不得不決定，對華政策的優先順序。他是否要宣布保台？還是要找出能與北京合作的項目？

美國過去也曾花上幾個月或更長的時間，辯論決定如何處理與中國之間的複雜關係：尼克森和季辛吉花了好幾年，訪華後促成雙方外交開放；柯林頓競選時批判北京鎮壓天安門學運，後來支持中國加入世貿組織；小布希拉攏中國領導人加入打擊恐怖主義的行列；拜登則是撐過疫情，才確定了限制北京取得關鍵半導體和其他技術的戰略。

但沒人像川普一樣，發起一場前所未見的大規模經濟對抗，結果可能搞砸了美中之間密不可分的經濟關係。川普最終可能必須做出抉擇：硬著頭皮維持這場不開心的婚姻，還是一刀兩斷以「離婚」收場。

川普 關稅 貿易戰

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