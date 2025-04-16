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白宮指中輸美商品關稅「最高245%」 中國官媒：國際笑話

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

反制美國 中國全面暫停波音交付 川普批「食言」

記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
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中國暫停已向波音公司購買的客機交付，以反制美國的關稅戰，川普總統批中國領導人習近平「食言」。（路透）
中國暫停已向波音公司購買的客機交付，以反制美國的關稅戰，川普總統批中國領導人習近平「食言」。（路透）

彭博社15日引述知情人士說法獨家報導，為報復美國總統川普貿易戰，中國已下令國內航空公司暫停接收波音公司飛機的後續交付。川普則在社媒上批評中國「食言」，但也透過白宮表示，仍希望與中國達成協議。

川普指出，在他的第一任期中也發生同樣的事情，中國對美國的農業非常殘酷；不過，川普認為，美國後來與中國達成很棒的貿易協議，並透過協議回饋農業280億美元，但拜登政府上任後卻沒有執行，中國後來也食言，只購入部分農產品。

川普說，中國現在也對波音公司食言，下令停止客機的交付。

彭博社報導，北京也要求中方航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。知情人士稱，此一命令是中國上周末宣布對美國商品課徵125%報復性關稅之後下達。這些關稅本身會讓美製飛機和零件成本增加一倍以上，使得中方航空公司接收波音飛機不具實際可行性。

前述人士還稱，中國政府也考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

根據Aviation Flights Group的數據，約十架波音737 Max飛機即將加入中方航空公司機隊，包括中國南方航空、中國國際航空和廈門航空各兩架。部分飛機停放在美國西雅圖的波音工廠基地附近，其他飛機則停在中國浙江省舟山波音完工與交付中心。

●已付款飛機 可能個案放行

一些知情人士表示，部分前述飛機的交付文書工作與付款，可能已在中方11日宣布的報復關稅於12日生效前完成，這些飛機可能會在個案基礎上獲准進入中國。

彭博社上周報導，中國吉祥航空原計畫接收一架價值1.2億美元的波音787-9夢幻客機，但在中美貿易戰升級後決定推遲。

對波音來說，此次中美對峙是該公司在全世界最大飛機銷售市場之一遭遇的新挫折。中國預計在未來20年內達到全球飛機需求的20%，而在2018年，波音近四分之一產量銷售中國。但由於貿易摩擦與本身的問題，波音近年來沒有宣布在中國取得重大訂單。

本次貿易僵局也凸顯出中方仍依靠海外客機供應商來提供空運需求。雖然空中巴士是更重要的供應商，中國航空公司正指望國產中國商飛C919來補充窄體飛機需求，但各家航空公司機隊中仍有數百架波音飛機需要維護、維修和替換。

川普聲明：現在就看中國決定

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）15日在記者會上唸著川普的聲明，川普表示，現在就看中國的決定（the ball is in China’s court），稱中國需要與美國達成協議，美國則未必需要與中國達成協議。

川普說，中國除了是比較大的國家以外，與其他國家無異，中國就像其他國家一樣，需要美國消費者、需要美國的錢。

另外，川普15日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上力挺美國農業，稱美國農人一直被放在美國貿易談判的前線，現在則被放在貿易戰的前線。有學者預測，美中貿易戰造成兩敗俱傷，可能在兩個月後就會坐上談判桌。

波音 川普 貿易戰

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