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白宮指中輸美商品關稅「最高245%」 中國官媒：國際笑話

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

川普加碼關稅 中國消費者轉向購買「本土」品牌

記者顏伶如／綜合報導
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美中爆發關稅戰，衝擊在中國的美國品牌，中國消費者紛紛轉向購買本土品牌。圖為北京消費者參觀中國電動車品牌極氪(Zeekr)。(路透)
美中爆發關稅戰，衝擊在中國的美國品牌，中國消費者紛紛轉向購買本土品牌。圖為北京消費者參觀中國電動車品牌極氪(Zeekr)。(路透)

華爾街日報分析，川普總統引發關稅戰衝擊在中國的美國品牌，中國消費者如今紛紛轉向購買本土品牌。

育有三個孩子的四川婦女曹麗麗(Cao Lili，音譯)原本喜歡來自全球各地的品牌，現在已經改成購買中國本地品牌。幾年前，她把本田(Honda)汽車換掉，改買理想汽車(Li Auto)生產的電動車，看到貿易戰煙硝味愈來愈濃，則把iPhone手機換成華為(Huawei)手機。今年稍早，她兩度進電影院看「哪吒2」(Ne Zha 2)，這部動畫片累計全球票房已達21億元。

從智慧型手機到速食餐點，美國主要品牌目前在中國市場都迅速敗給本土品牌對手。曹麗麗就是改為擁抱中國品牌、人口逐漸增加的中國消費者。瑞幸咖啡(luckin coffee)、華為科技、運動品牌安踏(Anta)、蜜雪冰城(Mixue)等，都在一點一滴吃掉原本由美國品牌稱霸的中國市場占比。

川普在貿易戰裡對中國加碼出手，讓中國消費者進一步投入本土品牌。川普宣布關稅措施之後，總部位於福州的永輝超市(Yonghui Superstores)發表聲明，歡迎中國企業把商品放在貨架。暑假向來是好萊塢重要的電影檔期，但北京上周宣布將對美國電影進口祭出限縮。

美國在國際市場最受歡迎的品牌，例如耐吉(Nike)、星巴克(Starbucks)以及超級巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，在中國都面臨新對手的激烈競爭。今年3月，耐吉表示今年在中國的第一季銷售量比去年同期縮水17%，美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)今年3月在中國銷售下跌12%。

寶馬(BMW)、保時捷(Porsche)、蘋果(Apple)、星巴克、萊雅(L'Oreal)均對投資人發出警告說，以往每一季必定提及的中國業績成長榮景不再，已經變成銷售下滑。

好萊塢電影是美中之間的服務貿易，現在成了貿易戰最新戰場。布萊德比特(Brad Pitt)新片「F1」本周將提交中國當局審查。

川普 貿易戰 星巴克

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