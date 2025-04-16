美中貿易戰 波音「兩邊吃癟」恐成大輸家

在美中相互加徵高額關稅下，中國各航空公司租賃波音飛機的費用也會大幅上升。波音在美中貿易戰中，兩邊吃癟。(路透)

全球貿易戰開打，美國最大出口商波音 (Boeing)公司可能是大輸家。由於關稅 風暴持續惡化，波音公司既龐大又脆弱的供應鏈 不但面臨數十年免稅地位終結，還面臨其他國家的報復性關稅；與此同時，航空旅行需求下降等等事態發展，都為這家已陷入困境的飛機製造商帶來新壓力。

華爾街日報報導，知情人士透露，在美中貿易戰持續之際，中國官員除了告知其國內航空公司不要再訂購波音飛機，還要求各公司在波音交付已訂飛機之前尋求批准。即使中國批准波音飛機交付，各航空公司也可能會選擇延後交付，以避免繳納高額關稅。

中國占全球飛機需求的五分之一；未來20年，中國預計將是波音最大市場。股票研究公司伯恩斯坦(Bernstein)估計，倘若中國今年暫停所有飛機交付作業，波音將損失12億元。

波音去年營收為670億元，虧損為140億元，波音原本期望今年年底前現金流轉正，但長遠來看，新的關稅形勢發展，波音可能把優勢拱手讓給歐洲競爭對手空中巴士(Airbus)。

川普總統表示，他的關稅措施旨在促進美國製造業。但波音公司執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)表示，零件和材料關稅將直接增加波音成本，波音供應鏈和出口能力也可能受影響。

2018年和2019年發生兩起波音737 MAX致命墜機事故後，中國曾暫停波音飛機交付作業，直到去年夏天才恢復接收波音飛機。今年波音已向中國交付多架延宕已久的飛機。截至今年3月，波音已在全球交付130架飛機，其中18架是交給中國的航空公司。

波音公司目前手頭積壓的訂單約有5500架飛機；現在訂購的飛機要近10年後才能交付。由於波音飛機需求量遠超過生產速度，中國暫停飛機接收的直接影響相對不明顯，長遠影響卻更嚴重。