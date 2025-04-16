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白宮指中輸美商品關稅「最高245%」 中國官媒：國際笑話

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

施壓中國快協商？川普政府擬除名300家掛牌中企

編譯徐薏茹／綜合報導
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川普政府官員及川普的支持者正考慮進一步將在美證券交易所掛牌的近300家中國公司除名。圖為中國的互聯網公司搜狗2017年11月在紐約證券交易所上市。(路透)
川普政府官員及川普的支持者正考慮進一步將在美證券交易所掛牌的近300家中國公司除名。圖為中國的互聯網公司搜狗2017年11月在紐約證券交易所上市。(路透)

白宮對中國大幅提高商品關稅，試圖重塑全球貿易秩序之際，川普政府官員及川普的支持者正考慮進一步將在美證券交易所掛牌的近300家中國公司除名。

財政部長貝森特(Scott Bessent)上周對此表示「一切都在考慮中」;「創智贏家」(Shark Tank)電視名人、加拿大商人凱文奧利里(Kevin O'Leary)是川普的支持者，他稱這一做法將有助於向中國施壓，與美國協商。

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)則視川普對中國的強硬立場為一個可能的機會，能加強審查這些中國企業，將其逐出華爾街

史考特近期致函即將上任的美國證券交易委員會主席阿特金斯(Paul Atkins)，他表示：「美國資本市場令世界羨慕，為全球企業提供無法比擬的資助機會，然而，這種特權伴隨責任，最重要的是透明度和嚴守我們的財務揭露規定。令人擔憂的是，中國公司持續享有接觸美國資本的機會，同時拒絕遵循我們的規則。」

美國智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council) 高級研究員馬克(Jeremy Mark)表示，美國正在考慮所有可能對中國施壓的不同手段，而中國在美國的上市公司是非常顯眼且重要的存在。

根據美中經濟暨安全檢討委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的數據，截至3月7日，中國在美國共有286家上市公司，總值達1兆1000億元。

如果美國政府真的推動將中國公司逐出美國股市，官員可採取幾種方法。許多討論將焦點放在2020年的「外國公司問責法」(Holding Foreign Companies Accountable Act)，根據該法，連續兩年資料無法完全被審查的公司將被踢出股市。今年2月川普發布一項行政命令，指示政府官員判定這些公司是否維持合格的財務審計標準。

問題是這一法律可能需要數年時間才能發揮成效，當然還有更快的方法，TD Cowen總經理賽伯格(Jaret Seiberg)在一份研究報告中指出，最快、最簡單的方法是由川普發布一連串的行政命令。

川普政府官員及川普的支持者正考慮進一步將在美證券交易所掛牌的近300家中國公司除...
川普政府官員及川普的支持者正考慮進一步將在美證券交易所掛牌的近300家中國公司除名。圖為中國的金融公司信而富2017年5月在紐約證券交易所上市。(路透)

川普 華爾街 白宮

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