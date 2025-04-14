我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

川普挖坑給自己跳 美中增戰爭風險恐波及台灣

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國和中國的貿易戰僵持不下，令人擔心會惡化成實體戰，也將波及台灣。圖為中國的軍事演習。（路透）
美國和中國的貿易戰僵持不下，令人擔心會惡化成實體戰，也將波及台灣。圖為中國的軍事演習。（路透）

華盛頓郵報報導，美國總統川普與中國國家主席習近平在貿易戰上互不讓步，全球兩大經濟體比以往任何時候更接近全面經濟斷裂，而且目前缺乏引導美中回歸正軌的溝通管道，加劇雙方爆發實際戰爭的可能性，恐怕讓台灣遭受池魚之殃。

多位分析人士與接近中國高層的消息人士指出，雖然表面上市場是因關稅混亂而恐慌，實際更深層的隱憂在於：川普行動反覆無常，加上自1月以來中美幾乎沒有具實質意義的秘密溝通管道，雙邊關係幾乎無從修補。

美國智庫蘭德公司中國研究中心主任白明指出，「外界普遍關注關稅，但實際上已經超越關稅層面的問題，惡化到經濟脫鉤的程度。」

白明表示，北京原認為只要有機會與川普坐下來談、穩定雙邊關係，可以對加徵關稅和其他措施保持容忍，「但是現在這種可能性已經徹底消失」。

美中貿易與投資流動一直是穩定美中緊張關係的關鍵因素。分析人士警告稱，這種經濟聯繫的中斷，也就是所謂的「脫鉤」，可能會失去一項重要的防護機制，進而從根本上改變全球經濟秩序，並提高發生軍事衝突的可能性。

中國官員已暗示，北京準備與美國打持久戰，對內展現強硬態度，同時也沒忘記在川普第一任期高壓談判下收穫不多的歷史經驗。兩位知情北京內部討論的人士透露，中共已經組成高層官員小組，推出一系列預先策畫好的措施迎擊美國經濟攻勢。

華郵引述分析人士指出，貿易戰拖得愈久，報復行動就愈可能蔓延到美中在其他領域的對抗，尤其是華府與台灣的關係。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員孫韻描述，目前的情況類似2020年川普第一任期時，美中「第一階段貿易協議」破局之後，雙方關係迅速惡化，華府和北京因中國在南海的擴張行動，以及美國對台支持上陷入激烈衝突。

孫韻提到，「川普通常從關稅開始試圖迫使北京妥協。而當北京拒絕退讓時，這種衝突很快就會蔓延到其他領域，因為川普相信極限施壓的有效性」。她補充，危險在於當兩位自信的領導人決定進行一場「誰先退誰就輸」的博弈時，衝突升級變得更難以避免，因為他們都認為自己將取勝」。

川普7日加徵中國關稅至125%時，揚言切斷美中一切會談，華府智庫昆西研究所研究員文哲凱認為，「川普基本上願意和北京達成某種協議，但現在似乎挖坑給自己跳，非要逼到北京屈服才願意談的情境，而中國顯然不會退讓，代表最可能的情境就是僵局持續升級」。

事實上，中國官員無論公開或私下都表明有意與美方達成協議。近期曾與中方代表會面的孫韻描述：「他們傳達的訊息大致上就是，我們想談，但我們也準備應戰。」

美國和中國的貿易戰僵持不下，令人擔心會惡化成實體戰，也將波及台灣。圖為台灣的軍事...
美國和中國的貿易戰僵持不下，令人擔心會惡化成實體戰，也將波及台灣。圖為台灣的軍事演習。（路透）

川普 關稅 華府

上一則

撐過關稅瘋狂時期 經濟學家：多備點現金吧

下一則

美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

延伸閱讀

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排
橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」
美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅