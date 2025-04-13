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美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平在貿易戰上互不讓步。（路透）
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平在貿易戰上互不讓步。（路透）

華盛頓郵報分析，美國與中國在貿易戰上互不讓步，比以往任何時候更接近經濟全面脫鉤，再加上目前缺乏引導美中關係回歸正軌的溝通管道，提高了全球兩大經濟體（G2）爆發實際衝突的可能性，可能殃及台灣。

報導引述分析師與接近北京高層的消息人士指出，在市場因關稅混亂而陷入恐慌的情緒底下，潛藏更深層的憂慮：美國總統川普的政策反覆，且自川普1月上任以來，美中幾乎沒有具實質意義的溝通管道，意味著要讓美中關係重回正軌的工具不多。

美國智庫「蘭德公司」中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）指出，「大家都在關注關稅，但我們正處於超越關稅（的問題）水準，回到脫鉤。」他說，只要北京認為有機會能和川普坐下來談、穩定雙邊關係，就能容忍關稅提高和其他措施，但「這已完全不在檯面上」。

貿易與投資流動一直都是穩定超級強權關係的關鍵力量。分析師警告，若切斷這種經濟連結，演變為「脫鉤」，可能會失去一項重要的防護機制，不僅會徹底改變全球經濟秩序，更提高爆發實際戰爭的可能性。

川普和顧問都認為，突然執行多數關稅措施，是迫使中國屈服的戰略手段，但中方官員已暗示，北京準備與美國打經濟持久戰，知情人士透露，北京已組成高層官員小組，負責推出一系列已預先策劃的迎擊措施。

分析師指出，貿易戰拖愈久，美中的報復行動就愈可能蔓延到在其他領域的對抗，尤其是台海關係。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員孫韻認為，現況堪比在2020年的川普第一任期時，中方因未履行美中第一階段貿易協議，而使美中關係急遽惡化，在南海與台海議題槓上。

她說，川普會從關稅開始迫使北京妥協，在北京拒絕退讓時，很快就會蔓延到川普認為能對北京施以最大壓力的其他領域，「危險在於，這兩位自信滿滿的領導人陷入懦夫賽局時，緊張升級就更難以避免，因為兩人都認為自己會贏」。

3月時，川普和習近平一度有望碰面會談，但在川普大幅提高對中國的關稅後，近期會談的希望似乎已破滅。

中方官員不管是公開、還是私下都表明，有意與美方達成協議。近期曾與中方代表會面的孫韻說：「他們傳達的訊息大致上就是，我們想談，但我們也願意打。」

川普 關稅 貿易戰

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