我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普（右）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（左）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。(美聯社)
總統川普（右）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（左）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。(美聯社)

總統川普連日加碼對中關稅，中國不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。川普在北京眼中是怎樣的形象？衛報分析，貿易戰在經濟上對中國國家主席習近平來說是壞消息，但就意識型態和政治角度而言，這無疑是一份大禮，推進北京的大內宣。

中國外交部發言人毛寧日前在社群轉發前中共領導人毛澤東在「抗美援朝」期間的影片，並用英文寫下「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮」，顯然是在向美國喊話，凸顯世界各國忙著對川普「拍馬屁」時，中國選擇抗爭到底。

衛報認為，川普可能很快會發現，羞辱北京並非明智之舉，他越是咄咄逼人，北京反應越強烈。而這種鬥爭精神根植於中國近代歷史，也出於對未來的憂慮。

自1989年天安門事件以來，中共宣傳機器向民眾灌輸「百年國恥」的核心觀念，承諾讓中國變得富強，從此不再受外國列強的欺凌。百年國恥是指第一次鴉片戰爭到1949年中共建國，期間西方列強迫使清朝割地賠款，帝制崩潰，日軍侵華，讓中國人深感屈辱。

數十年過去，中國受惠於全球化、開放市場及外國投資，經濟增長達兩位數，已經不再是90年代的低工資、低附加值的世界工廠，而是能源轉型、中端技術和國防等多個領域的領頭羊。

然而，中國現在面臨經濟放緩、房地產崩盤及工業產能過剩等挑戰，過去十年的內需政策未能有效解決國際市場對於低價傾銷的指控。

儘管如此，與美國爭奪全球影響力的長期競爭成為中共高層的另一張牌。美國的貿易限制和戰略敵視為中國提供了宣傳素材，習近平也將對美國的抵抗行動用作凝聚民心的工具。

現在中國年輕人在抖音發表大量諷刺美國內容，包括肥胖的川普穿裙子與馬斯克共舞，或者川普在生產線上組裝商品時手忙腳亂；還有中國中產階級由iPhone和特斯拉轉向小米和比亞迪，將本土科技成就與民族自豪緊密聯繫。

如果中國工人失業、畢業生就職面臨困境，習近平可以怪到川普頭上，並號召全國抵抗美國這輪最新的侵略行動。

衛報描述，經濟政策失誤導致困境是政治問題，若是外國敵對勢力造成挑戰則容易成為政府工具。

川普第一任期的對北京關稅與出口限制促使中國加強自力更生和國內創新，這次貿易戰則將揭示美中相互依存的深度，以及各自能對對方造成多少痛苦。

中國領導層並未選擇這場戰鬥，但他們現在相信，這場致命的全球影響力競賽中，仍可得不少利益。

川普 中共 習近平

上一則

關稅10%能放心？紐時訪台企老闆 「關稅和不確定性 都是成本」

下一則

擔心被取消簽證和遣返 國際生忙刪社媒貼文

延伸閱讀

不認同范斯言論 格陵蘭美軍基地女指揮官遭拔官

不認同范斯言論 格陵蘭美軍基地女指揮官遭拔官
半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策
經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠