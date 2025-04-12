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美不信任王毅？CNN：川普堅持習近平先致電 北京不退讓

記者胡玉立／綜合報導
白宮一再聲稱川普對與中國達成協議抱持樂觀，但媒體透露，美中兩國的溝通並不順利，美國不接受中國外長王毅擔任對話窗口。（路透）
白宮一再聲稱川普對與中國達成協議抱持樂觀，但媒體透露，美中兩國的溝通並不順利，美國不接受中國外長王毅擔任對話窗口。（路透）

美國有線電視新聞網(CNN)報導，在美中兩大超級經濟大國規模空前的貿易戰迅速升級之際，兩國都在等待對方退縮。

白宮資深官員表示，美國不會先找中國談。川普總統告訴他的團隊，是北京選擇報復並進一步讓貿易戰升級，所以中國必須先動。此立場已向北京傳達了大約兩個月；川普團隊明確告訴中國官員，中國國家主席習近平應請求與川普通話。但知情人士透露，北京一再拒絕安排領導人通話。

事實上，在中國最新宣布對美125%報復性關稅數小時以前的私下討論中，川普政府曾警告中國官員勿採取此類舉措，並再次告知中方，習近平應請求與川普通話。但美國官員等到的卻是中國提高關稅的消息，沒有收到領導人通話的請求。習近平發表的「不怕」言論，也讓處境更加艱難。

數月來，美國和中國領導人各唱各的調，雙方提議都未得到回應，導致兩國關係惡化。幕後兩國工作層面官方管道活躍，但高層對話遲未發生。

現任和前任官員表示，中國依賴嚴格程序行事，希望為元首層級通話做好萬全準備，但這與川普的行事方式根本相悖；這已成為雙方開展有效談判的主要障礙。川普團隊認為，另一個障礙是，習近平認為主動採取行動與美國談判，會被看成是他在示弱。

中國一直試圖建立秘密管道，但迄今努力尚未成功。官員透露，美國反對理由是：川普政府不願讓中國外交部長王毅擔任對話者，認為王毅與習近平核心圈關係不夠密切，不值得信任。川普政府提出白宮想對話的幾個名字，都遭中方拒絕。

雖然中國駐美大使促成了雙方的一些溝通，但由於缺乏高層溝通管道，很難安排川普政府認為必要的高層通話。

美國現任和前任官員不排除為川習通話建立出乎意料的準備管道的可能性；但前任美國官員表示，關鍵是向中國確保習近平不會遭遇「伏擊」，以免全世界看到類似烏克蘭總統澤倫斯基在橢圓形辦公室受到嚴厲斥責的那種事。

儘管白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)10日在CNBC表示，川普將決定何時開始對話，但顯然目前主動權掌握在中國手中。

川普 習近平 白宮

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