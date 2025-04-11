英特爾陳立武 被爆投資數百家中國科技企業 至少8家與解放軍有關

英特爾(Intel)新任執行長陳立武被指投資數百家中國科技企業，其中至少有八家與中國人民解放軍有關。(美聯社)

據路透(Reuters)分析比對中國與美國企業文件後發現，英特爾 (Intel)新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan)已投資數百家中國科技企業，其中至少有八家與中國人民解放軍有關。

上個月，英特爾任命長年在矽谷投資中國科技業的陳立武出任執行長，由於英特爾替美國國防部 生產尖端晶片，部分投資人對他與中國企業的持續往來提出疑慮。調查發現，陳立武透過其管理或持有的投資公司控股超過40家中國企業與基金，並以少數股權參與逾600家企業投資。

風險投資公司Bastille Ventures合夥人金恩(Andrew King)表示，「簡而言之，陳立武根本不適合擔任任何與中國競爭的企業領導人，更遑論像英特爾這種牽涉情報與國安的企業」。不過，也有人認為陳立武多年來在中國新創產業的投資經驗，對於重振這家美國科技大廠至關重要。Bernstein分析師拉斯岡(Stacey Rasgon)認為，「他是我名單上的首選，也是多數投資人的首選。他是個傳奇人物，從業多年」。

陳立武的投資大多是透過他在1987年創立的舊金山創投公司Walden International以及兩家香港的控股公司Sakarya Limited與Seine Limited進行。根據上海證券交易所的文件，截至去年10月31日，陳立武全資持有Sakarya，而根據每日更新的中國企業資料庫，他則是透過Walden控制Seine並擔任Walden International董事長。

美國公民投資中國企業並不違法，即使這些企業與中國軍方有關聯，只要它們未被列入財政部的「中國軍事企業清單」，該清單才明令禁止此類投資，但目前並未發現陳立武目前直接投資任何列入該清單的企業。

商務部的「實體清單」禁止美國企業向特定中國企業出口受管制技術，但未禁止對其進行投資。國防部則禁止與中國軍方有關聯的企業進入美軍供應鏈。英特爾目前與國防部簽有價值30億元的合約，負責生產晶片並參與兩項與尖端晶片開發相關的國防計畫。

自2012年3月至2024年12月，陳立武對數百家中國先進製造與半導體企業投資至少2億元，當中包括解放軍的承包商與供應商。Walden也曾與中國軍方重要供應商「中國電子信息產業集團有限公司」(CEC)共同投資6家中國科技企業。

聖塔克拉拉大學法學院教授戴門(Stephen Diamond)說，「在當前政治氛圍下，這(與中國的連結)至少是像英特爾這樣負責任的企業領導階層必須嚴肅討論並設法管理的議題」。