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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

聖誕燈飾訂單呢？中國老闆沒收到 「美國人今年不買嗎？」

編譯尤寶琪／綜合報導
美國民眾今年想買聖誕裝飾品，貨恐變少且得花更多錢；中國塑膠聖誕樹和裝飾品生產商表示，美國客戶往年此時訂單已湧進，但關稅戰後至今未出現。(新華社)
美國民眾今年想買聖誕裝飾品，貨恐變少且得花更多錢；中國塑膠聖誕樹和裝飾品生產商表示，美國客戶往年此時訂單已湧進，但關稅戰後至今未出現。(新華社)

中國塑膠聖誕樹和其他節日裝飾品生產商表示，對他們業務至關重要的美國客戶訂單，應該已經要開始湧入，但由於進口關稅的飆升，這些訂單至今尚未出現。

川普總統在迄今不斷升級的貿易戰中，已經把對中國進口商品的關稅提高到了125%，給全球最大出口國帶來巨大的痛苦。

在聖誕裝飾方面，美國零售商幾乎完全倚賴中國供應商，有87%的聖誕裝飾是來自中國，價值約40億元；同樣的，中國製造商也非常倚賴美國市場，其生產的一半產品都是銷往美國市場。

如果美國民眾2025年想要買新的聖誕裝飾品，那他們恐怕得花上更多錢，且前提是他們得先能在貨架上找到商品。

「今年到目前為止，我的美國客戶都還沒有下任何訂單，」位於金華一家人工聖誕樹工廠的負責人群英(Qun Ying，音譯)指出，「當然是因為關稅。通常所有訂單會在4月中旬之前敲定，但現在⋯很難知道到底是否會有訂單進來。或許美國消費者今年都不會買東西吧。」

而離金華約160公里(100哩)遠的紹興，工廠老闆劉松(Liu Song)則相信自己的事業，可以透過增加俄羅斯、歐洲和東南亞等地的銷售來應對；這些國家的訂單加起來，已經占了工廠75%的產品銷量。

「我們擔心美國的訂單會下降，」他說，「但我們一定會贏得這場貿易戰。」

同樣在金華經營聖誕樹工廠的潔希卡‧郭 (Jessica Guo) 則表示，她剛接到一位重要美國客戶的通知，表示要暫停一筆價值300萬人民幣(約40萬8191美元)的訂單，而她的工廠目前已經為這筆訂單購買了40萬人民幣(約5萬4421美元)的材料。

潔希卡預計這筆訂單很快就會被取消，並為自己的生意感到擔憂。

經濟學家表示，貿易戰將導致中國2025年經濟成長率下降1到2個百分點，惡化工業產能過剩問題，威脅就業，並進一步加劇通貨緊縮的壓力。

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