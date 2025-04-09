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賴清德投書彭博 4點回應川普對等關稅

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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賴清德總統美東時間9日投書彭博新聞，對美國總統川普的對等關稅政策提出4點應對。（總統府提供）
賴清德總統美東時間9日投書彭博新聞，對美國總統川普的對等關稅政策提出4點應對。（總統府提供）

賴清德總統9日投書彭博新聞（Bloomberg News），對美國總統川普的對等關稅政策提出4點應對，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資，以及承諾取消所有非關稅貿易障礙；賴清德表示，台灣有信心，台美之間的經濟和安全利益不但將克服國際貿易環境的亂流，也將定義印太地區的未來。

賴清德9日投書媒體，他表示，過去數十年來，台灣與美國一直肩並肩嚇阻共產黨的擴張，就算北京方面加強在台灣周圍的空中和海上演習，台灣也維持堅定；賴清德指出，台灣永遠是印太地區民主和自由的堡壘。

賴清德也說，台灣這幾年來成為美國非常重要的投資者，他並以台積電投資案為例，指台積電日前才宣布擴大投資美國，讓投資金額成長至1650億美元。

賴清德說，台灣作為仰賴貿易的經濟體，台灣長期的成功是建立在公平、對等和互惠的貿易關係上，並稱鼓勵台灣企業擴大國際足跡，尤其是到美國，是台灣策略非常重要的一環；這也包括深化台灣與美國企業之間的商業關係。

賴清德說，台灣面對川普對等關稅政策的核心原則，包括以消除所有關稅為目標，重啟台美貿易談判；賴清德說，台灣已有相對低的關稅稅率，但台灣願意在對等的基礎上，砍至零關稅。

賴清德說，台灣將快速擴大採購美國產品，包括能源、農業和其他美國製造業產品，以縮小台美之間的貿易不平衡；賴清德也說，台灣將增加對美軍購。

賴清德指出，台灣將增加對美投資，並成立跨部會的「美國投資小組」來支持雙邊貿易和投資，以期川普政府會做出對等的努力。

最後，賴清德說，台灣將承諾消除所有非關稅障礙；台灣將採取具體的步驟來解決台美之間長期阻礙貿易談判的議題；台灣也會回應美國所擔憂的出口控制和不當從台灣轉運的低價產品。

賴清德 關稅 川普

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