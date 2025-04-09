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川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

業界負面意見多 美考慮延收或降低中船停泊費

編譯季晶晶／綜合外電
知情人士透露，美國可能延後實施或降低對中國製造船舶課徵高額的港口停泊費。(路透)
知情人士透露，美國可能延後實施或降低對中國製造船舶課徵高額的港口停泊費。(路透)

路透引述六位知情人士報導，美國可能因為來自業界的大量負面意見而軟化，調整對中國製造船舶課徵高額港口停泊費的提案，以免加劇通膨並破壞經濟。

由於事涉敏感，消息來源要求匿名，他們透露提案考慮調整的部分包括延遲實施，並重新設計費用結構，以降低陸製船舶停靠的總體成本。

白宮和參與起草提案的美國貿易代表辦公室（USTR）未回應置評要求。

美國貿易代表葛里爾周二在參議院財務委員會聽證會上表示，該部門提議的數百萬美元港口停泊費，並非全都會實施，而且可能不會疊加計算。

USTR於2024年4月展開對中國航運業及其發展計畫的調查，調查完成後提議對陸製船舶課停泊費，每次靠港的費用可能超過300萬美元，希望藉此振興美國本土造船業，並遏阻中國在公海的商業和軍事主導地位。

但能源和農業在內內眾多行業的代表3月參加公聽會時表示，由於現有全球航運業者的船隊普遍存在陸製或中國相關船隻，更換需要時間，收費可能導致煤炭和大豆在內的許多產品都無法運往市場。

消息人士說，華府還在考慮是否降低收費，以減少對美企的影響。方案之一是根據船隊中陸製船舶的數量，來調整收費標準，這意味擁有較少陸製船隻的公司可支付較低的費用。也有可能根據船隻的噸位收費，這意味小型船舶的船東負擔會較輕。

USTR在制定費用方案時主要考慮運輸零售商品的大型貨輪，但尚未充分評估對大宗商品流動的影響。

富瑞分析師Omar Nokta在4月2日的一份報告中寫道：「在擬議的費用框架下，貨櫃航運和汽車運輸是受創最重的行業。然而，所有航運領域都將受到影響，因為營運商可能調整船舶部署以減少付費，這可能引發供應鏈中斷。」

白宮 供應鏈 參議院

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