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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

分析：中國想靠內需對沖關稅 恐怕不樂觀

編譯中心／綜合報導
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中國對抗美國關稅戰的手段是拉動內需，圖為海南舉行的國際消費品博覽會，向消費者展示中國製造的產品。(新華社)
中國對抗美國關稅戰的手段是拉動內需，圖為海南舉行的國際消費品博覽會，向消費者展示中國製造的產品。(新華社)

川普總統宣布對來自中國的進口商品將加徵34%的對等關稅，專家指，中國想靠內需對沖關稅，恐不樂觀。

曾任摩根史坦利首席經濟學者的耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)表示，中國預計將透過提振內需對沖川普關稅對經濟的衝擊，但實際效果難以樂觀。

長期觀察中國經濟的羅奇近日接受中國財新網訪問時指出，從過去幾十年的經驗看，中國善於應對外部衝擊。

從1997年至1998年的亞洲金融危機，到2008年至2009年的全球金融危機，再到川普1.0和2.0的貿易衝擊，每隔十年左右，出口導向型的中國，就被迫要提升自身韌性。

「中國高層近期的表態也表明，他們已經準備好迎接另一次外部衝擊，但這次的風險在於，外部衝擊的數量級是非常巨大的。中國重點通過重振國內消費來提振經濟的舉措是否可行，我抱持謹慎態度。」

針對川普的對等關稅政策，羅奇預期，將導致其他國家採取報復性措施，這會給全球貿易帶來很大壓力，正如1930年美國稅法帶來的影響那樣，「一場競相踩踏的競爭已不可避免」。

羅奇稱，在中國經濟政策研究領域，消費主導的經濟再平衡是老生常談，但迄今收效甚微。目前來看，中國政策層仍持續強調「以舊換新」政策，試圖提前釋放汽車、家電及部分消費電子等大件耐用品更新換代的需求。

但僅靠一次性刺激置換需求，並不能化解居民預防性儲蓄居高不下的頑疾，這意味著非剛性消費的持續增長前景依然不容樂觀。

中國對抗美國關稅戰的手段是拉動內需，圖為海南舉行的國際消費品博覽會，向消費者展示...
中國對抗美國關稅戰的手段是拉動內需，圖為海南舉行的國際消費品博覽會，向消費者展示中國製造的產品。(新華社)

川普 關稅 耶魯大學

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