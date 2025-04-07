華府智庫：美中貿戰 川普、習近平陷入壓力與面子僵局

美中陷入關稅戰，而且短期內恐淪為報復循環，溝通無門。圖為川普總統(左)與中國國家主席習近平2019年出席G20會議。(路透)

中國在川普 總統回鍋白宮的最初幾個月，希望了解華府對中政策卻屢屢碰壁，建立高階溝通熱線的期望也未果，在川普對中國輸入產品加徵34%關稅 後，北京也從寄望重啟對話轉為挫敗與憤怒，美中未來可能陷入報復循環的風險，近期啟動談判的難度升高。

華爾街日報報導，川普已暗示願意和中方磋商，北京也希望探索以中方接受條件為核心的協議，例如擴大採購美國產品或擴大投資美國，但之後幾周，資深中方官員想和川普政府互動時，都吃了閉門羹。

此後，每當美國對更多國家與產品加徵關稅，中方都採取被動觀望的守勢，因為缺乏與川普團隊的實際接觸，因此不敢輕舉妄動。

在美方宣布9日起將對中國輸入產品加徵34%關稅後，彼特森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員鮑恩(Chad Bown)估算，美國對中國產品課徵的平均進口關稅將升至76%，是川普2018年首度對中方發動貿易戰前的20多倍。

北京一些策士透露，對等關稅引發各界懷疑，是否有能力與川普團隊實質溝通，以緩解中國經濟壓力，北京一名經濟學者表示，「這形同宣告要和中國『戰略脫鉤』」，「在這種極限施壓下，我們能找到邁向協商的道路嗎？基於雙方缺乏溝通，可能很難」。

北京過度依賴正式外交禮儀與傳統程序的作法，也與川普團隊運作模式格格不入。知情人士表示，川普政府點名希望與中共中央書記處書記蔡奇等習近平 的親信直接接觸時，北京方面退縮，認為這種臨時而非制度化安排的政治風險過高，無法接受。

華府智庫「捍衛民主基金會」(FDD)資深研究員辛格頓(Craig Singleton)表示，「川普與習近平正陷入一場『壓力與面子』的矛盾僵局」，川普的策略是極限施壓加上無預警外交接觸，認為籌碼與談判可以互補，習近平則更謹慎保守，依賴拖延與自律。

華爾街日報指出，目前北京一再處於被動守勢，由美方主導議程發展，在實質溝通中斷、談判籌碼不斷流失之際，中方可能更難找到突破口，若雙方持續互不讓步，未來可能陷入更深層、更無解的報復循環。