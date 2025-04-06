川普賞習近平關稅閉門羹 WSJ：美中溝通停滯 互動恐剩報復循環

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。(美聯社)

華爾街 日報5日報導，中國在川普 回鍋白宮後，試圖摸清華府對中政策卻屢屢碰壁。隨著川普最新一輪對中高關稅，北京也從寄望重啟對話轉為挫敗與憤怒。美中溝通機制幾近停擺，雙方恐陷入你來我往的報復循環，甚至在短期內難以重啟談判。

北京一開始對川普第二任抱持謹慎樂觀，但在川普就職後數周屢次嘗試接觸新政府遭冷處理後，北京則轉為保守觀望，一來是出於看好戲，認為關稅戰可能加劇通膨、衝擊美國市場且惹怒其盟友，讓川普不得不選擇讓步；二來，習近平 方面也不願意顯得過度殷勤。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，「川普與習近平正陷入一場『壓力與面子』的矛盾僵局」。他描述，川普的策略是極限施壓加上無預警外交接觸，並且認為籌碼與談判可以互補；而習近平則更謹慎保守，依賴拖延與自律。

辛格頓指出，倘若習近平過早介入，可能會顯得中國軟弱。

再者，北京缺乏與川普團隊的實際接觸，因此不敢輕舉妄動。

川普第一任期期間，中國時任駐美大使崔天凱曾與川普女婿庫許納建立關係，成為協助兩國領袖談判的關鍵管道。然而在川普新任期上路後，北京尚未能與新團隊建立任何類似的溝通渠道。知情人士指出，現任中國駐美大使謝鋒曾試圖與川普顧問馬斯克接觸，寄望馬斯克扮演制衡對中鷹派的潛在力量，但未有進展。

過去中國經常在局勢緊張時尋求美國商界協助，如華爾街金融圈人士，但如今這些企業領袖多半不願再扮演中美之間的「傳聲筒」。一位美國高階主管直言：「誰還想當這種角色？沒人想了。」

北京過度依賴正式外交禮儀與傳統程序，這也與川普團隊的運作模式格格不入。據熟悉中國決策思路的人士表示，川普方面點名希望與習近平的親信如中共中央書記處書記蔡奇直接接觸時，北京方面立即退縮，認為這種臨時、非制度化的安排政治風險過高，無法接受。

北京一開始先是錯過以芬太尼為契機展開與美談判，在長江和記賣巴拿馬港口一事上又被美商捷足先登。

華爾街日報說，要說目前是誰在主導美中關係，那絕不是北京。在實質溝通中斷、談判籌碼不斷流失的情況下，中方恐將愈發難以在對抗中找到突破口。若雙方持續互不讓步，未來的互動恐怕只會是更深層、更無解的報復循環。