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美關稅衝擊 台政府積極交涉 但「尚未找到突破口」

記者陳熙文、李人岳／連線報導
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美國對台灣宣布加徵32%關稅，台北積極尋求管道，與川普溝通。圖為台灣駐美經文代表處。(中央社)
美國對台灣宣布加徵32%關稅，台北積極尋求管道，與川普溝通。圖為台灣駐美經文代表處。(中央社)

川普總統宣布對台課徵32%對等關稅，賴清德總統指示行政院持續與美方強力交涉。有涉外人士研判這會是談判的起點，指台灣駐美代表處正積極地與美國各級單位接觸中，不過尚未找到突破口。

台灣政務委員楊珍妮3日表示，將向美方政府官員、國會議員、商會團體進行全方位溝通。

涉外人士指出，華府各界人士都判斷川普的關稅政策只是與各國談判的開端，但現階段的遊戲規則並不明朗，尤其可能只有川普能做決定，台方雖努力與各級政府溝通，但尚未找到突破口。

政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博說，涉外人士稱正在找與美國各級政府的突破口，恐是病急亂投醫，因為關鍵在川普和其核心幕僚團隊。美國對多數國家廣徵關稅，連以色列都盯上，台灣自難倖免。

外界關切台方對美有何談判籌碼，是否副總統蕭美琴參與對美溝通？行政院長卓榮泰說，「台美經貿小組」一直由行政院副院長鄭麗君率領，她會很充分掌握國家目前的所有情勢。

楊珍妮說，未來對美交涉談判的目標，為降低對等關稅率或限縮課稅範圍，為台灣業者爭取最大利益，維持國際競爭的公平地位。策略上將向美方政府官員、國會議員、商會團體進行全方位溝通，強調雙方產業貿易結構的互補性，並處理美方關切的貨品貿易逆差問題。

至於台方是否可能調降進口關稅、降低汽車產業進口關稅，或消除美豬美牛的貿易障礙？卓榮泰說，在合理、有共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康會列為優先考量。

此外，美國對台祭出高關稅是否加劇疑美論？卓榮泰說，美國新的關稅政策是普遍性，針對世界絕大多數國家，雖然當中充滿很多不公平，但也是普遍性的；中華民國台灣政府會對整件事提出強烈的反應，極力做有效的調適。

關稅 川普 卓榮泰

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