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「全要在美製造」 商務部長：川普要從台灣奪回半導體製造業

編譯林奇賢／綜合報導
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商務部長盧特尼克(中)揚言，要從台灣奪回半導體製造工作。圖為台積電董事長魏哲家(右)上個月到白宮宣布在美國增加投資。(路透)
商務部長盧特尼克(中)揚言，要從台灣奪回半導體製造工作。圖為台積電董事長魏哲家(右)上個月到白宮宣布在美國增加投資。(路透)

川普總統2日宣布對各國全面課徵對等關稅商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)3日表示，川普的戰略是提高國內工廠生產能力，包含把半導體製造從台灣奪回來。

盧特尼克3日在CNBC的「Squawk Box」節目受訪時表示，盡管半導體並未納入這次對等關稅範圍，但川普仍在思考美國如何重新在晶片製造領域立足。

他說：「川普將深入研議這些措施，將在之後推出，看要如何讓那些半導體製造回流。我們遲早必須保護自己，美國必須具備自我保護的能力。」

盧特尼克也質疑，為何美國電子產品「主要是在台灣製造」，「過去是在我們這裡打造的，我們的政策導致台灣帶走一切」。

盧特尼克說：「我們都手握自己喜愛的iPhone，為什麼這些得在台灣和中國製造？為何沒辦法在美國以機器人技術來生產？你知道川普說了什麼嗎？這些都要在美國製造。」

圖為台積電新竹廠外的企業標誌。(路透)
圖為台積電新竹廠外的企業標誌。(路透)

川普曾在去年競選期間說，台灣因奪走美國晶片製造業而變富有。根據半導體產業協會(SIA)資料，全球最先進微晶片92%在台灣生產。

盧特尼克也盯上各國的增值稅或消費稅。他說，這些國家藉此支持他們國內鋼鐵或汽車產業，「如果他們回過頭向自家鋼鐵公司出售相當便宜的能源，那他們的鋼鐵公司會摧毀我們的鋼鐵公司，讓我們經營不下去。接著，所有鋼鐵就會到別地方生產，而我們就沒辦法在戰爭中自我防衛」。

川普 關稅 商務部

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