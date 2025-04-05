股市暴跌 財長貝森特歸咎中國Deepseek

美國媒體報導，財政部長貝森特未處於川普政府的決策圈，建言不被採納，傳出倦勤。（歐新社）

財政部 長貝森特(Scott Bessent)4日為川普 實施的高關稅 政策辯護時表示，川普已成功地重設美中關係，擊垮中國，其他國家應該害怕，貝森特也把最近股市暴跌失血，歸咎於中國AI模型Deepseek。但也有報導指出，貝森特覺得自己未處核心決策圈、建言不被採納、沒法為川普關稅政策辯護，已感到倦勤。

每日郵報(Daily Mail)報導，貝森特4日接受記者卡爾森(Tucker Carlson)訪談，評估當前經濟局勢，表示川普總統有心重塑美國經濟，有利於勞工階層；川普關稅政策最大目標之一，在重新導向美國與中國貿易，造福美國工人。他表示，美、中貿易本質上不平衡，所以他不曉得中國能報復什麼。

中國對川普關稅強烈反應，宣布對美國進口品實施新的34%關稅；貝森特表示，中國經濟大力仰仗美國消費其商品，無法維持那麼高的關稅；他認為中國商業模式支離破碎，川普用關稅已打破中國經濟，所以接下來幾年，中國必須改變心態。

紐約郵報(New York Post)則報導，貝森特談到目前股市大幅下挫，與今年中國推出人工智慧模型DeepSeek關係更大，而與川普推出關稅政策關係較小；他指目前股市重挫，與七支最重要科技股「七巨頭」(Magnificent 7)遭逢問題關係更密切，而與川普政治口號「讓美國再度偉大」(MAGA)關係較小。那七支科技股推動股市走高，近幾日才大舉拋售。

MSNBC報導，川普決定樹立起國際貿易高牆，讓全球商業為之動蕩；前華爾街決策人物史蒂芬妮·魯蕾(Stephanie Ruhle)指出，億萬富豪轉任財政部長的貝森特發現，自己要為川普的關稅辯護很困難，要向新聞界解釋事態如此發展時，似乎茫然若失，他與川普關係並不親近，是當前政府的圈外人。

魯蕾的消息來源指出，貝森特在川普政府裡顯得突兀，川普根本不聽他的，貝森特已有倦勤之意，正在找退路，想轉到聯邦準備理事會(Fed)；過去幾天，貝森特做的事傷害到他曾為傳奇投資人的信譽和在股市的歷史。