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TikTok交易本來快達成？外媒：川普祭對等關稅後 北京翻臉拒絕

編譯梁采蘩／即時報導
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川普總統4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。但根據外媒報導，這筆交易案本來已接近達成，卻似乎被川普的對等關稅搞砸。(路透)
川普總統4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。但根據外媒報導，這筆交易案本來已接近達成，卻似乎被川普的對等關稅搞砸。(路透)

川普總統4日在真實社群上宣布，TikTok「不賣就禁」的期限再展延75天。川普指出，「我的政府一直努力想保住TikTok協議，並已取得巨大進展。該協議需要做更多工作以確保所有必要的核准，這就是我簽署行政命令讓TikTok再運作75天的原因」。但根據外媒報導，這筆交易案本來已接近達成，卻似乎被川普的對等關稅搞砸。

川普發文指出：「我了解中國對對等關稅不太高興（這對美中貿易公平與平衡是必要的）。這也證明關稅是最強大的經濟工具，對我們國安非常重要。我們不希望TikTok消失，我們期待與TikTok和中國合作完成這筆交易。」

美聯社率先報導，在川普祭出對等關稅後，北京政府已停止TikTok交易的談判，根據匿名知情人士透露，字節跳動代表致電白宮表示，在貿易與關稅談判順利進行前，中國不會批准該交易。

路透跟進引述知情人士報導，川普宣布徵收對等關稅後，中國便表示不會批准字節跳動分拆TikTok在美資產，相關交易被擱置。

知情人士指出，交易的結構在2日基本敲定，核心內容是將TikTok的美國業務分拆，成立一間總部設於美國的新公司，由占多數股權的美國投資者持有和營運，字節跳動保留不足20%的少數股權。這些條件本已得到現有投資人、新投資人、字節跳動和美國政府批准。換句話說，只差北京點頭。

當被問及TikTok交易進展時，中國駐華府大使館聲明表示：「中方已多次闡明對TikTok的立場。中方一貫尊重和保護企業合法權益，反對違反市場經濟基本原則的做法。」

TikTok 川普 關稅

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