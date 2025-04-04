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冷戰後首見全面禁愛令 美駐中官員、家屬不准與中國公民談戀愛

編譯周辰陽／綜合報導
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美聯社報導，美國1月悄悄下令駐華使領館人員及承包商，都不可與中國公民談戀愛或發生性關係。圖為美國駐中國大使館。（美聯社）
美聯社報導，美國1月悄悄下令駐華使領館人員及承包商，都不可與中國公民談戀愛或發生性關係。圖為美國駐中國大使館。（美聯社）

美聯社3日報導，美國政府今年初已下令，駐中國的美國政府人員、家屬以及擁有安全許可的承包商，禁止與中國公民戀愛或發生性關係。

四名知情人士向美聯社透露，這項政策是1月卸任的美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在離開北京之前不久實施。

國務院下達美國駐華外交人員禁止與中國公民談戀愛的「禁愛令」，據報導是前駐中國大使...
國務院下達美國駐華外交人員禁止與中國公民談戀愛的「禁愛令」，據報導是前駐中國大使伯恩斯在卸任前的決定。（路透）

對於駐他國的美國外交官來說，與當地人約會甚至嫁娶並不罕見。雖然一些美國機構已對此類關係有著嚴格規定，但冷戰後從未聽聞全面性「禁愛政策」。

根據報導，2024年夏季制定了該政策的更有限版本，禁止美方人員與駐華使領館的中籍警衛與其他支援人員發生「戀愛和性關係」，但伯恩斯在川普總統就職前幾天擴大禁令，全面禁止與中國公民談情說愛。

美聯社無法確定該政策如何精確定義「戀愛或性關係」一詞；其中二位知情人士表示，美國國會議員聯繫了伯恩斯，對限制前述關係不夠嚴格表達關切後，2024年夏季首先討論了新政策。眾院中共競爭特別委員會沒有回應置評請求。

新政策涵蓋美國駐華使團，包括北京大使館及廣州、上海、瀋陽、武漢和香港的美國領事館，不適用於駐在中國境外的美方人員，唯一例外則是與中方公民存在既有關係的美方人員，他們可以申請豁免。前述人士說，如果豁免被拒，必須終止關係或離開崗位，任何違反該政策的人將被勒令立即離境。

該政策於1月以口頭和電子方式傳達給駐華美方人員，但尚未公開宣布。對於記者詢問，國安會將問題轉給國務院，國務院則表示不評論內部事務。

伯恩斯2月回到諮詢公司科恩集團擔任副主席，沒有回覆美聯社寄給他的置評電郵。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆3日在例行記者會上被問及對此事的評論，他回答：「我想這個問題你問美方可能更合適」。

根據報導，在中國，前述關係的全面禁令多年來沒有生效。直到1月新禁令傳達前，駐華美方人員必須向上級報告他們與中國公民的任何親密接觸，但並未明確禁止戀愛或性關係。外界對美國政府在別處的禁愛政策知之甚少，尚不清楚此類政策在其他國家限制程度。

國務院 眾院 大使館

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