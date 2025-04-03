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讓台「斷氣」 中國模擬摧毀台灣天然氣站

特派記者陳政錄、記者林則宏／連線報導
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解放軍2日進行「海峽雷霆-2025A」演練，對台重要港口、能源設施等「模擬目標」精確打擊。圖為遭射擊的仿台灣天然氣接收站靶點。(圖截自解放軍影片)
解放軍2日進行「海峽雷霆-2025A」演練，對台重要港口、能源設施等「模擬目標」精確打擊。圖為遭射擊的仿台灣天然氣接收站靶點。(圖截自解放軍影片)

解放軍連兩日對台軍演，2日公布演練代號為「海峽雷霆-2025A」。在解放軍東部戰區發布的影片中，可看到解放軍首度公開以台灣天然氣接收站為攻擊目標，此次演練以遠程箱式火箭砲 (遠火) 摧毀模擬台方的永安天然氣接收站靶位。

解放軍2日晚宣布兩日演練結束，並稱部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切台獨分裂行徑。

台參謀本部作計室聯戰處長董冀星指出，台方持續執行立即備戰操演，並將視威脅提升的情況，評估是否提升戰備等級。參謀本部情報次長謝日升表示，解放軍演練項目包括查證識別、警告驅離及攔截扣押等，驗證區域管控、聯合封控及精準打擊等能力。

台軍方統計，到2日下午為止，統計顯示有21艘解放軍艦、10艘海警船及27架次解放軍機在台海周圍活動。台軍方及海巡署也證實，發現三艘疑似中國民兵船在花蓮港外海活動。

解放軍發布在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，央視直播東部戰區遠火實彈射擊現場，從直播訊息來看，解放軍此次演練以遠火摧毀模擬的天然氣接收站儲氣設施的靶位，有官兵喊出「我旅永安天然氣接收站射擊完畢」。

永安天然氣接收站位於台灣高雄市永安區，是台灣首座天然氣接收站。軍事分析師指出，解放軍鎖定天然氣接收站攻擊，是要模擬圍台封控時讓台灣「斷氣」，由於台灣發電50%要靠天然氣，攻擊天然氣接收站或封鎖不讓天然氣運輸船靠港，台灣將面臨斷電危機。

台灣海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署1日成立應變中心，掌握解放軍海警船動向，並部署海巡艦艇監控，台海中線以東的台灣周圍海域有10艘海警船活動。

面對美日歐關切及抗議，中國國防部發言人張曉剛說，實戰化聯合演訓，展示打擊台獨挑釁的能力，傳遞捍衛國家主權安全和領土完整的決心意志，是對台獨分子倒行逆施、蓄意引戰的有力警懾，完全正當必要、合情合理。中國外交部發言人郭嘉昆稱，少數國家和組織對中方的指責罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。

解放軍2日軍演，射擊實彈的遠程箱式火箭砲，摧毀「模擬」的台灣天然氣接收站靶點。圖...
解放軍2日軍演，射擊實彈的遠程箱式火箭砲，摧毀「模擬」的台灣天然氣接收站靶點。圖為高雄永安天然氣接收站。(圖取自谷歌地圖)

解放軍 天然氣 國防部

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